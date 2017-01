Zeman při příležitosti výročí vypálení Lidic pozval do ČR papeže. Už potřetí

15:21 , aktualizováno 15:21

Prezident Miloš Zeman ve středu dopisem pozval papeže Františka na návštěvu České republiky u příležitosti výročí 75 let od vypálení Lidic. Pozvání míří do Vatikánu již potřetí během dvou let. V prosinci hlava státu pozvala papeže při příležitosti jeho osmdesátých narozenin, o rok dříve při návštěvě české delegace ve Vatikánu.