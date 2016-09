Zeman podpořil rozpočet, musel dostat křeslo, vládu opustil předčasně

„Přeseděl jsem si nohu, omlouvám se, to se vám možná stane také,“ řekl Zeman, kterému přinesl hradní protokolář Jindřich Forejt na tiskovou konferenci křeslo. „Znáte přísloví o sérií tří. Takže až dosud záchvat nachlazení, druhý bod přesezená noha a třetí bod mě teprve čeká, ale ještě nevím, co to bude,“ řekl Zeman.

Účast na jednání s odbory a zaměstnavateli ale pro něj byla podle jeho slov přínosná. Ocenil věcnou a přátelskou diskusi. „Ocenil jsem návrh zákona o státním rozpočtu,“ řekl. Měl drobnou připomínku k podpoře obnovitelných zdrojů a ke státní podpoře pro solární energetiku.

Zeman také řekl, že některé sociální dávky podle něj demotivují k práci. „Ti, kdo odmítnou nabízenou práci, by měli dostávat pouze existenční minimum 2200 korun,“ řekl prezident.

Jednorázový příspěvek důchodcům 1200 korun?

Spor o zvýšení penzí v příštím roce, který souvisí se sestavováním rozpočtu, se nejspíš znovu vyřeší jednorázovým příspěvkem pro důchodce ve výši 1 200 korun. Připustil to ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš.

Jednorázový příspěvek pro důchodce je podle Babiše možný, když se příští rok ušetří v rozpočtu. „Když ušetříme zase v rozpočtu obsluhou státního dluhu, jak jsem ušetřil letos, tak proč ne. Náš problém je, že o tom spolu nekomunikujeme,“ řekl Babiš. Řádnou valorizaci penzí o 300 korun, se kterou přišla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD, odmítl.

Babiš řekl, že se o dalších požadavcích na rozpočet dozvídá až z médií. Stěžoval si, že někteří ministři, včetně Marksové, s ním nechtěli komunikovat. To, že na jednání o rozpočtu přišel i prezident Zeman, přivítal.

Myšlenka dát penzistům jednorázově 1 200 korun, tak jako v předchozích letech, je blízká premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. „ČSSD upřednostňuje valorizaci penzí o 300 Kč. Pokud se na tom koalice nedohodne, navrhneme vyplatit i v roce 2017 jednorázový příspěvek 1 200 Kč,“ napsal na Twitteru.

Uvedl také, že jestliže chce vláda zajistit zvýšení platů pro zaměstnance v sociálních službách, musí se zvýšit pro rok 2017 dotace na sociální služby ještě o 700 milionů korun.

Vláda by podle něj měla ještě ve středu rozhodnout o zvýšení tarifních platů u hasičů, policistů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru od listopadu o čtyři procenta a sester a lékařů v nemocnicích o 10 procent od ledna. V aktuálním návrhu rozpočtu ještě podle něj chybí peníze na sociální služby, vysoké školy a bezpečnostní a protiteroristická opatření. Sobotka uvedl, že ČSSD chce jednat o 300 milionech na vysoké školy a 1,3 miliardy na posílení bezpečnosti.

Premiér očekává pokračování debaty o rozpočtu příští týden a schválení dokumentu za dva týdny. Do Sněmovny ho vláda musí poslat do konce září. Babiš navrhuje schodek rozpočtu 60 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu by měly příští rok být 1244,7 miliardy korun a výdaje 1304,7 miliardy korun.