Zeman odvolá z vlády Babiše a jmenuje příští týden ministrem Pilného

Babiš je rád, že Zeman nemá námitky proti nominaci Pilného. Vládní krize je podle něj u konce a dál už nebude otravovat lidi.

„Nemám žádné pevné datum,“ řekl Pilný k tomu, zda už ví, kdy bude jmenován. Na dotaz, zda se třeba už o víkendu nechystá za prezidentem Zemanem do Lán, odvětil: „Do Lán jestli se chystám o víkendu? Kdybych dostal pozvání, tak se tam rád podívám, zvláště když je tak krásné počasí.“

„Nechci řídit resort jako Kalousek, škrtit ekonomiku,“ řekl Pilný

Ke svým dalším plánům řekl: „Rozhodně nehodlám ten resort řídit jako bývalý ministr Kalousek, škrtit ekonomiku.“ Nechce zasahovat do rozpočtu se schodkem 50 miliard korun, jak ho připravilo ministerstvo financí ještě pod vedením Babiše. „Já bych s tím něco dělal velmi nerad, protože my ještě nevíme, jak dopadne tento rok,“ řekl.

Stejně tak podle Pilného uplynula příliš krátká doba na to, aby se zasahovalo do elektronické evidence tržeb. Řekl, že počítá i se spuštěním účtenkové loterie, ale připustil, že když nesplní očekávání, může být zastavena.

Zprávu o tom, že Pilný přes Zemana projde, vydal Hrad zhruba hodinu poté, co dal premiér Bohuslav Sobotka ve vyjádření pro iDNES.cz dal najevo, že prezident Miloš Zeman už nesmí protahovat výměnu ve vládě, jinak přijde kompeteční žaloba. „Podle mého názoru by měl neprodleně konat,“ řekl iDNES.cz premiér. Na dotaz, do kdy má Zeman konat, aby nepřišla kompetenční žaloba, zopakoval: „Neprodleně“.

„Návrh na odvolání místopředsedy vlády a ministra financí Babiše leží na Pražském hradě už čtrnáct dnů a pan prezident se k němu žádným způsobem nevyjádřil,“ vybídl prezidenta v pátek dopoledne předseda vlády.

Zeman po návratu z Číny počítá s tím, že se s Babišem nejprve setká. Mluvčí ANO Lucie Kubovičová novinářům v parlamentu řekla, že termín schůzky prezidenta s předsedou ANO ještě ani není stanoven, předběžně by ke schůzce mělo dojít v pondělí či v úterý.

„Už ta lhůta je výrazně delší, než byly lhůty v minulosti, když předkládali předsedové vlád návrhy prezidentům republiky. Ať už to byl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman, tak vždy rozhodovali v řádu dní,“ uvedl v pátek pro iDNES.cz Sobotka.

Babiš přitom ve čtvrtek večer v televizi Barrandov řekl, že ještě počítá s tím, že předloží návrh státního rozpočtu s deficitem 50 miliard korun. „Rozpočet předložím já, je hotov,“ uvedl. Před pár dny šéf ANO řekl, že počítá s odchodem z úřadu na konci května.

Z premiérova vyjádření ale vyplynulo, že už hlavě státu nechce dávat žádný další čas na zdržování a trvá na tom, aby Zeman dodržel Ústavu České republiky. „Není důvod, aby pan prezident čekal do konce května, už se pohybujeme na samé hraně,“ uvedl také šéf poslanců ČSSD Sklenák ještě před tím, než Hrad oznámil, že změnu ve vládě akceptuje.

Zeman riskuje váháním v rozporu s Ústavou vyřazení z prezidentských voleb: