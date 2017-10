Zeman sliboval nedělat kampaň, přesto jsou ve schránkách jeho letáky

Když Zeman v březnu oznámil svoji kandidaturu do prezidentských voleb, upřesnil, že nepovede žádnou kampaň a nebude se účastnit ani předvolebních debat. O sedm měsíců později ovšem poštovní schránky v celé republice zaplnily letáky s jeho starší fotografií.

V nich je na dvoustraně v bodech shrnut celý jeho život - od narození až po získání 70 tisíc podpisů občanů pod petici za svou opětovnou kandidaturu. Každý zájemce se tak mimo jiné dozví, že v roce 2015 Zeman „navzdory většině českých i zahraničních politiklů, médií a neziskových organizací začal bít na poplach v souvislosti s migrační krizí. Svou mimořádnou aktivitou pomohl zabránit přijímání nelegálních migrantů na našem území.“

Podle informací serveru iDNES.cz letáky ve své pracovní době musí roznášet doručovatelky. „Doručovatelky dostaly jen jednu verzi. A většině doručovatelů se to zdá nevhodné. Nejen, že jde o Zemana, ale že takhle podporují jeho kampaň,“ řekl serveru iDNES.cz pracovník jedné pražské pošty, který si přál zůstat v utajení.

Letáky přijdou i lidem, kteří žádnou reklamu nechtějí

Jde ale o běžnou věc. Každý soukromý subjekt nebo politické uskupení si může u České pošty objednat distribuci svých informačních či propagačních materiálů. Cena se pak odvíjí od váhy materiálu, který mají doručovatelky při práci distribuovat, i od vzdálenosti obce. Za jeden leták tak zadavatel podle ceníku zaplatí od 20 haléřů do tří korun.



Jak iDNES.cz sdělil mluvčí pošty Ivo Vysoudil politická reklama není podle zákona považována za běžný typ reklamy, a proto je doručována do všech schránek příjemců. „S ohledem na tuto skutečnost tedy na rozdíl od běžné reklamy nepodléhá zákazu nevyžádané reklamy,“ vysvětlil Vysoudil.

Letáky se poprvé objevily ve schránkách na pražském Smíchově, jak o tom informoval server Lidovky.cz. Mezitím se propagační materiály dostaly i do dalších částí Prahy. A mají se rozdávat i v menší městech po celé republice.



Byl se Zemanem v Jordánsku, teď mu dělá kampaň

Jako zadavatel a zhotovitel je na letáku uveden teplický podnikatel Jaroslav Třešňák, majitel developerské společnosti JTH Group. Ten byl součástí podnikatelské delegace, která Zemana v roce 2015 doprovázela při státní návštěvě Jordánska a Spojených arabských emirátů. Podle informací Aktuálně.cz je pak Třešňák jedním ze sponzorů prezidentových reprezentačních plesů a měl zájem i o rozsáhlou investici na východě Ruska.



Třešňák odmítl iDNES.cz odpovědět na otázky, s tím že není v žádné straně, a proto nebude komentovat žádné osobní věci. „Soukromé věci nesděluji. Jsem občan České republiky a můžu si natisknout, co chci,“ dodal.

O něco sdílnější byl Hrad, který jak iDNES.cz přiznal Ovčáček o celé věci ví, tedy letáky vznikly s vědomím prezidenta. „Prezident kampaň nepovede, nebude ale občanům zakazovat vyslovovat aktivně podporu,“ odpověděl Ovčáček na dotaz, zda tedy prezident nakonec povede předvolební kampaň.

„Každý občan ČR má právo podpořit různými formami jakéhokoliv prezidentského kandidáta. Někdo posílá kandidátům statisíce a statisíce, jiný vydá třeba informační materiál,“ dodal.

Úřad: Letáky by prezident měl započítat do nákladů kampaně

Podpisy pro kandidaturu Zemana sbírá sdružení „Zeman znovu 2018“. Jeho logo je na letáku vyvedeno. Kromě toho je v něm uvedena adresa Kanceláře Miloše Zemana - kandidáta na prezidenta České republiky. Ta je stejná jako sídlo Strany práv občanů (SPO). Na letáku nechybí ani telefonní číslo členky týmu „Zeman znovu 2018“ Barbory Filípkové, která je zároveň ředitelkou hlavní kanceláře SPO. Na telefonáty a zprávy ale nereagovala.

Vzhledem k tomu, že letáky vznikly s vědomím kandidáta, měl by je prezident započítat do nákladů své předvolební kampaně, vysvětlil iDNES.cz člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.



„Je naprosto jednoznačné, že je to volební výdaj Miloše Zemana. Zákon hovoří o tom, že když někdo třetí vede kampaň s vědomím kandidáta, tak to musí kandidát započíst do svých volebních nákladů,“ uvedl Outlý s tím, že hodnota se uvádí jako bezúplatné plnění.



Zeman musí tento náklad společně s ostatními dary vykázat na svých stránkách nejpozději tři dny před volbami. Pokud tak neučiní, tak s ním může úřad zahájit správní řízení kvůli spáchání přestupku.