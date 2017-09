Neber úplatky, neber, nabádal Zeman soudce. Whisky si mají kupovat sami

Dal tak vzpomenout na slova vedoucího autoservisu Karfíka v podání Ladislava Smoljaka, který ve známé komedii říká: „Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš, ale je to marný, je to marný, je to marný.“

Zeman jmenoval 28 soudců, devatenáct žen a devět mužů (jejich seznam najdete zde). Ve svém projevu zmínil jako konkrétní příklady korupce v justici kauzu ústeckého konkurzního soudce Jiřího Berky a případ, v němž litoměřický soudce Ladislav Jelínek přijal podle obžaloby jako úplatek láhev whisky. Ani Berka, ani Jelínek však zatím v těchto případech nejsou pravomocně odsouzeni.

Whisky si kupujte sami, radil prezident soudcům

„Pokud si budete chtít vypít skleničku whisky, kupte si ji sami,“ doporučil nováčkům s odkazem na soudce Jelínka. Jelínek čelí společně s bývalým kolegou Josefem Knotkem obžalobě za to, že ovlivňovali výsledky několika trestních řízení. Za tuto korupci původně dostal tříletou podmínku a propadla mu láhev alkoholu, kterou také dostal jako protislužbu. (více zde) Verdikt ale zrušil Nejvyšší soud a nařídil případ projednat znovu. Pravomocně byl Jelínek odsouzen v jiné věci, a to rovněž za korupční jednání.

Druhý zmíněný soudce Berka způsobil podle žalobce spolu s dalšími lidmi škodu 264 milionů korun zfalšovanými konkurzy, například Union banky. Jeho kauza se vleče řadu let, částečně do ní zasáhla amnestie Zemanova předchůdce Václava Klause. V listopadu roku 2015 poslal Berku táborský soud do vězení na 8,5 roku, přičemž obžalovaný se chce bránit odvoláním.

„Já jsem upozornil pana ministra spravedlnosti, že rozsudek v této kauze dosud po 14 měsících nebyl zpracován, což pane ministře poněkud kazí onen dobrý obraz,“ zdůraznil Zeman směrem k ministrovi Robertu Pelikánovi z ANO. Řekl také, že je velmi rád, že se výrazně zkrátila doba, za kterou justice vyřizuje případy. „Po armádě a policii jsou soudci na třetím místě z hlediska důvěryhodnosti,“ pochválil soudcovský stav Zeman.