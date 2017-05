Upřednostňujete znovuzvolení před zájmy občanů, spílá Zemanovi Horáček

Uvádí, že nepatřil mezi Zemanovi voliče, ale že jeho volbu přijal a věřil mu slib, že bude zachovávat ústavu. „Zklamal jste mě. Stejně jako mnoho z těch, kteří Vám v prezidentských volbách svůj hlas dali,“ uvedl Horáček.

V dopise vypočítává přehmaty, kterých se podle něj Zeman na Pražském hradě dopustil. Připomíná jmenování vlády, která nezískala důvěru Sněmovny, chování u korunovačních klenotů nebo to, že prohlásil, že se do Číny jezdí učit stabilizovat společnost. Zemana zkritizoval i za to, že se v pondělí nezúčastnil piety k Dnu vítězství na pražském Vítkově a za postup v současné vládní krizi.

„Ano, prohlásil jste ‚My zemani znásilňujeme‘. Ale že se to mělo týkat ústavy? Vždyť nyní jste ústavě nadřadil i koaliční smlouvu mezi vládními stranami,“ poznamenal Horáček s tím, že žádná smlouva nemá vliv na ústavní povinnost prezidenta odvolat ministra na základě návrhu premiéra. „Vy jste se přesto rozhodl upřednostnit zájem svého znovuzvolení nad zájmy občanů dosud právního státu. Je zjevné, že k jeho uskutečnění se ucházíte o vliv finančně a mediálně bezprecedentně silného ministra financí,“ napsal Horáček.

Horáček zdůraznil, že chce být alternativou všemu, co Zeman představuje. „Tím spíš nemohu nečinně přihlížet teď, kdy prostřednictvím mocenského paktu dvou lidí z nejužší mocenské elity chcete u nás nastolit ‚demokracii‘ carské povahy,“ podotkl.

V závěru dopisu Horáček dodal, že se „občanské Česko“ začíná probouzet. „A já chci Vám, který odmítáte veřejně debatovat, tímto otevřeným dopisem říci: udělám všechno pro to, abych k tomuto probuzení přispěl,“ zakončil kandidát na prezidenta.

Za poslední postup Zemana zkritizoval i další prezidentský uchazeč Jiří Drahoš. „Koaliční smlouva je politický dokument, nemá váhu zákona. Je na pováženou, že zákon opět zpochybňuje právě hlava státu,“ uvedl v pondělí na twitteru v reakci na prohlášení Pražského hradu, podle kterého by k právoplatnému odvolání Babiše bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy.