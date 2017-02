Zeman poblahopřál Steinmeierovi ke zvolení, pozval ho do Česka

„Jsem potěšen, že jste se této zodpovědné funkce ujal právě Vy, zkušený politik a státník, muž s nepopiratelnými znalostmi a rozhledem v domácí i zahraniční politice. Rád vzpomínám na naše setkání v září 2014, kdy jsme měli možnost si spolu pohovořit o celé řadě zahraničně-politických témat, ale i vzpomenout našeho společného přítele Gerharda Schrödera,“ napsal český prezident v dopise odeslaném v neděli.

Zeman Steinmeiera, který se funkce ujme po Joachimu Gauckovi 17. března, pozval na návštěvu Česka. „Bylo by pro mě radostí přivítat Vás opětovně na Pražském hradě, prastarém sídle českých králů,“ uvedl Zeman. Steinmeierova návštěva by podle něj důstojně připomenula letošní 25. výročí podpisu česko-německé deklarace a dvacet let od smlouvy o dobrém sousedství.

Prezident v dopise ocenil i vysokou úroveň spolupráce mezi Českem a Německem v ekonomické a politické oblasti, mezi příhraničními regiony, v otázce výměny studentů nebo v běžných mezilidských kontaktech.

„Pevně věřím, že i ve Vaší nové funkci společně přispějeme k dalšímu prohloubení vynikajících vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo,“ uzavřel Zeman svou gratulaci.

Někdejšího ministra zahraničí v neděli zvolilo prezidentem jasnou většinou hlasů Spolkové shromáždění (více čtěte zde). Gauck se o další mandát odmítl ucházet.

Steinmeier se narodil 5. ledna 1956 v západoněmeckém Detmoldu. Absolvent práv a politologie v roce 1975 vstoupil do Sociálnědemokratické strany Německa. O dvacet let později se stal státním sekretářem kancléře Schrödera. Německou diplomacii vedl v letech 2005 až 2009 a 2013 až 2017.

Spolkové shromáždění zvolilo Steinmeiera prezidentem (12. února 2017):