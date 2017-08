Zelení chtějí urychleně stavět. Vysokorychlostní železnici Praha–Brno

„Současný harmonogram Správy železniční dopravní cesty počítá se zprovozněním až v roce 2038, my jsme přesvědčeni, že tu dobu lze zkrátit až o pět let, takže od příštího roku do roku 2033,“ řekl Stropnický.

„Jsme vnímáni jako odpůrci staveb, ale ne každá stavba je špatná. U vysokorychlostní železnice převažují pozitiva,“ zdůraznil šéf Zelených. Podle místopředsedy strany Michala Berga, lídra kandidátky na jižní Moravě, si lidé již uvědomili, že auta po českých dálnicích nebudou jezdit rychleji, a proto je nutné zvýšit investice do rozvoje železnic.

Šéf zelených Matěj Stropnický a místopředseda strany Michal Berg

Cena výstavby vysokorychlostních železničních tratí v Evropě se pohybují kolem půl miliardy korun, zatímco podle odhadů ministerstva dopravy má kilometr vysokorychlostní železnice stát zhruba miliardu.

„Česko by se mělo přiblížit obvyklé evropské ceně, a to i za tu cenu, že nebudeme upřednostňovat české stavební firmy,“ řekl Stropnický. Berg dodal, že když se to ve Španělsku podařilo při stavbě vysokorychlostní stavby AVE mezi Madridem a Barcelonou, mělo by to jít i v České republice bez výmluv na členitý terén.

Mapa navrhovaných rychlých spojení

Plány SŽDC počítají se dvěma možnými trasami takové trati. „Přes Kolín a přes Benešov. My se přikláníme k té druhé variantě, k trati, která by tečovala i další krajské město Jihlavu,“ řekl Stropnický. Celkovou cenu by podle propočtů expertů Zelených šlo stlačit pod sto miliard korun. A věří, že by právě Zelení dokázali přesvědčit i ty nevládní iniciativy, kteří protestují proti jakémukoli stavebnímu záměru, aby proti trati vysokorychlostní železnice neprotestovali.

V příštím volebním období by bylo možné stanovit definitivní trať, zanést ji do územních plánů a zahájit jednání o výkupu pozemků.

Vysokorychlostní železnici za prioritu považuje i šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který se nedávno zasnil: „My jsme skutečně mohli jet z Prahy do Brna za čtyřicet minut.“ To je podle Zelených číslo vystřelené od boku, ale do hodiny by cestu vlakem z Prahy do metropole jižní Moravy stlačit šlo. Kromě vysokorychlostní železnice by další prioritou mělo být zkrácení intervalu příměstských vlaků až na patnáct minut.

Jako jeden ze zdrojů pro zvýšení příjmů na rozvoj dopravní infrastruktury navrhují Zelení zavedení mýta pro vozidla nad 3,5 tuny i na silnice nižších tříd. K tomu je podle strany nutné, aby se mýto vybíralo satelitní technologií namísto současného systému mýtných bran.