Zelení lákají na dluhovou amnestii. Stropnický sází na ženy, napadl Babiše

„Jezdit vlakem se vyplatí mnohem více, než stát v kolonách někde na dálnicích. Naše železnice ale pomalu dosluhují svou kapacitou, musíme začít masivně investovat, a to jak do vysokorychlostních tratí, tak do příměstských a lokálních linek,“ řekl místopředseda Zelených Michael Berg. Jen tak lze podle něj zabránit vylidňování venkova.

Volební právo už od šestnácti let

Zelení půjdou do voleb s heslem „Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější“. Spodní věkovou hranici pro volební právo chtějí posunout na šestnáct let.



Stropnický hodně sází na hlasy od žen. „Ženy všeho věku nejvíc uvažují o prospěchu celku. Není v nich myšlení typu „musím já, musím se prosadit, musím postavit“. Spíše se ptají na to, co moje děti, co bude zítra, co za deset či dvacet let. Myslí na zájem společnosti a mají víc ohleduplnosti, aspoň to nám říkají výzkumy,“ řekl iDNES.cz Stropnický. „Více než dvě třetiny voličů Strany zelených jsou ve skutečnosti voličky,“ uvedl.



„Moderní stát, to je důstojná minimální mzda a rovné odměňování mužů a žen bez výjimky,“ řekl místopředseda Berg. Minimální mzda má být 15 tisíc korun.

Stropnický: Babiš vyrábí potraviny, které se téměř nedají jíst

Spolupráci si Stropnický neumí představit s komunisty ani s hnutím ANO. „Nedokážu si představit spolupráci s Andrejem Babišem na pokračující oligarchizaci státu,“ řekl Stropnický při zahájení volební kampaně. Zelení by podle něj nešli ani do koalice pouze s pravicovými stranami. Široká koalice demokratických stran, která by bránila vzniku vlády pod dominancí ANO, podle něj ale možná je.

Kritizoval také potravinovou produkci z koncernu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenského fondu. „Babiš vyrábí potraviny, které se téměř nedají jíst. To jsou potraviny, které neobsahují maso,“ řekl Matěj Stropnický, jehož otec Martin je místopředsedou ANO a ministrem obrany.

Mezi členy i sympatizanty zelených je přitom hodně vegetariánů, mezi něž předseda Zelených nepatří. Kritizoval také Babiše, že jho výrobky potřebují dotace. Jedna a tatáž strana podle Stropnického nemůže nastavovat dotace a zároveň je čerpat. Při zahájení kampaně Zelení servírovali špenátový štrůdl, zeleninové hranolky a donuty s polevou ze zeleného čaje matcha.

Deset tisíc nových bytů ročně pro mladé rodiny

„Otázka bydlení je v celé sociální oblasti stěžejní,“ prohlásil šéf Zelených Stropnický. „Na trhu nejsou byty pro mladé lidi. Řekli jsme si, že deset tisíc nových bytů ročně jsme schopni zajistit a postavit a pronajmout je mladým lidem na prvních deset let, protože to je to klíčové období, ve kterém se rozhodují, kde budou pracovat a jestli si založí rodinu,“ uvedl. Strana zelených nechce, aby si mladí lidé museli byty pořizovat byty pomocí hypoték, protože zadlužení lidé nejsou podle Stropnického svobodní.

S tím souvisí i nápad na jednorázovou dluhovou amnestii a zásadní změnu pravidel pro vymáhání dluhů exekutory. „Máme tady 4,5 milionu exekucí, které postihují celkem 850 tisíc lidí, na 900 tisíc nemovitostí je zatíženo hypotékami,“ vypočítával Stropnický. Jednorázová dluhová amnestie má být možná v případě, že se podaří uzavřít splátkový kalendář na plnou základní část jistiny.

Jedním z volebních nápadů Strany zelených, který míří na seniory, je zavedení takzvaných zpětných hypoték. Jde o možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že by měli záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně by si finančně přilepšili k důchodu. V programu mají například návrh na zavedení univerzálního starobního důchodu minimálně 10 tisíc korun, ke kterému má být připočítávána zásluhová složka. „Nemyslíme jen na přírodu, myslíme také na lidi,“ prohlásil Stropnický.

Kdo znečišťuje, ať platí, říkají Zelení

Péče o krajinu v intencích trvale udržitelného rozvoje ovšem zůstává pevnou součástí programu strany. „Nechceme a nebudeme podporovat velkotěžbu, která drancuje naši krajinu a využívá suroviny. Nebudeme podporovat zemědělskou velkovýrobu, která ničí vodu a půdu,“ uvedla při představování programu Hana Veronika Konvalinková, která povede Zelené na Vysočině.



Ti, kdo těží, se mají podle strany podílet na odstraňování škod ze svých zisků . „Principem naší ekologické daňové reformy je: kdo znečišťuje, ať platí,“ řekla Konvalinková. Na rozvoji jaderné energetiky se podle programu Zelených nemají podílet veřejné zdroje.