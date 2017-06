Zelení lákají na dluhovou amnestii i moderní vlaky. Stropnický sází na ženy

Sází hodně na hlasy od žen. „Ženy všeho věku nejvíc uvazují o prospěchu celku. Není v nich to - musím já, musím se prosadit, musím postavit - hodně se ptají co moje děti, co zítra, co za deset, dvacet let. Myslí víc na celek společnosti a mají víc ohleduplnosti, aspoň to nám říkají výzkumy,“ řekl iDNES.cz Stropnický. „Více než dvě třetiny voličů Strany zelených jsou ve skutečnosti voličky,“ uvedl.

Spolupráci si nedokáže představit s komunisty ani s hnutím ANO. „Nedokážu si představit spolupráci s Andrejem Babišem na pokračující oligarchizaci státu,“ řekl při zahájení volební kampaně iDNES.cz.

Zelení by podle nešli ani do koalice jen s pravicovými stranami, ale široká koalice demokratických stran, která by bránila vzniku vlády pod dominancí ANO Andreje Babiše je podle něj možná.

Jedním z volebních nápadů Strany zelených, který je namířen na seniory, je zavedení takzvaných zpětných hypoték. Jde omožnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu.

„Otázka bydlení je stěžejní v celé sociální oblasti,“ prohlásil šéf Zelených. Nechce, aby si mladí lidé museli byt pořizovat byty přes hypotéky, protože zadlužení lidé nejsou podle něj svobodní. S tím souvisí i nápad strany na jednorázovou dluhovou amnestii jako první krok při tom, že se zásadně změní pravidla pro vymáhání dluhů exekutory. „Nemyslíme jen na přírody, myslíme také na lidi,“ uvedl v pátek předseda Zelených.