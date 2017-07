Stropnický chce odkupovat byty od seniorů a dávat je mladým rodinám

„Je třeba hledat zdroje pro to, abychom důchodcům přilepšili. Dostávali by rentu, která by jim mohla důchod docela zajímavě zvednout,“ řekl Stropnický při setkání s novináři.

Považuje to za zajímavý způsob, jak by se mohla zvýšit životní úroveň seniorů, kteří by na to přistoupili a zároveň by se rozšířil obecní fond dostupných nájemních bytů.

A jak by se vypočítávala renta, kterou by senioři doživotně dostávali? „Odvíjela by se od procentuální částky z ceny prodeje nemovitosti,“ řekl Stropnický. Vychází z toho, že ne všichni, kteří nemovitostí v osobním vlastnictví disponují, mají zároveň „chuť ani důvod“ odkazovat ji svým blízkým.

„Jednou za dva roky by mohli jet bez problémů do lázní, k moři s kamarádkou nebo si pronajmout chatku za městem,“ popisuje šéf Zelených.

Nedokázal ale odhadnout, jak velká skupina lidí by o to mohla mít zájem. Řekl ale, že v zahraničí takzvané zpětné hypotéky fungují. „Chceme aby i důchodce žil plnohodnotným životem. Jsou tu senioři, pro které stát nemá peníze, na druhou stranu mladí lidé, kteří mají problém s bydlením. Chtěli bychom, aby nová generace nebyla zatížena hypotékami. Lidé, kteří jsou zatíženi hypotékami, nejsou svobodní,“ uvedl Stropnický.

Kromě toho Zelení slibují, že by po dobu deseti let by mělo být každoročně postaveno deset tisíc nových nájemních bytů.

Svou stranu Matěj Stropnický vede do voleb v Praze, kde se utká mj. se svým otcem, ministrem obrany Martinem Stropnickým z ANO, místopředsedou ČSSD Petrem Dolínkem, čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem, ministrem kultury Danielem Hermanem z KDU-ČSL, poslankyní Janou Černochovou z ODS a lídrem hnutí STAN Janem Farským.