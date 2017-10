Zelení se čertí kvůli stropu pro migranty, Merkelovou čekají další ústupky

„Z dohody čiší duch formálního kompromisu, o němž oba vědí, že nemusí vydržet déle, než do prvního rozhovoru se Svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými,“ nechala se slyšet volební lídryně Zelených ze zářijových voleb Katrin Göringová-Eckardtová. Nedělní jednání CDU a CSU podle ní ukázalo, že jednota obou stran před volbami byla pouhou inscenací.



„To je shoda mezi CDU a CSU, a ani zdaleka ne výsledek sondovacích rozhovorů k budoucí koalici,“ poznamenala zase předsedkyně Zelených Simone Peterová. Číslo 200 000, s nímž počítají CDU a CSU, se podle ní rovná horní hranici pro přijímání běženců, i když ji tak jejich dohoda přímo nepojmenovává.

Místopředsedkyně svobodných demokratů Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová vyjádřila přesvědčení, že dohoda sesterských stran je dobrým základem pro další jednání. Zároveň zdůraznila, že právo na azyl pro politicky pronásledované musí zůstat neomezené.

Do počtu 200 000 se mají počítat především příchozí žadatelé o azyl a uprchlíci. Odečítat se naopak budou běženci, kteří Německo dobrovolně opustí, nebo budou deportováni. Dohoda CDU a CSU počítá i s výjimkou pro zvláštní situace, v nichž by vláda a Spolkový sněm mohly limit zvýšit, nebo naopak snížit. Neměla by ale vést k tomu, že by Německo žadatele o azyl odmítalo na hranicích.

Kompromis pod tlakem CSU

Omezení počtu přijímaných běženců na 200 000 ročně dlouhodobě požadovala CSU, která se dokonce nechala slyšet, že bez takové hranice nevstoupí do nové vlády (více zde). Naopak Merkelová byla jasně proti a ještě v předvolební kampani nedlouho před zářijovými parlamentními volbami řekla: „Můj postoj k horní hranici je známý. Nechci ji. Zaručeně. Nepovažuji ji ani za realizovatelnou.“

Kompromis mezi CDU a CSU v otázce migrace, ale i dalších oblastech, o nichž budou zástupci obou stran ještě jednat, je základním předpokladem, aby mohla začít jednání o nové vládní koalici.

Výsledky zářijových voleb a rozhodnutí dosud koaličních sociálních demokratů (SPD) odejít do opozice, přitom nedávají jinou realistickou možnost, než vznik vlády CDU/CSU, FDP a Zelených.

Když se na ní vedení těchto dohodne, budou o ní ještě hlasovat jednotlivé stranické sjezdy, případně všichni straníci. Není přitom vůbec vyloučené, že by se právě Zelení v takovém hlasování proti jakýmkoliv snahám o stanovení horní hranice pro příjem uprchlíků postavili.