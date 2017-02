Fretka trpěla srdeční vadou, veterináři jí voperovali kardiostimulátor

Že je s jeho fretkou cosi v nepořádku, si Carl Hobi z kansaského města Olathe všiml na sklonku minulého roku. Čtyřletá šelmička, která jindy dělala čest svému druhu a čile kmitala po kleci, náhle polehávala a neměla chuť k jídlu.

Příčiny únavy vyšly najevo u veterináře: atrioventrikulární blokáda, tedy srdeční vada způsobující abnormálně pomalý tlukot srdce. V polovině ledna se proto zvířete ujali experti z Kansaské státní univerzity a fretce voperovali miniaturní kardiostimulátor.

Šlo o první podobnou operaci fretky, kterou zdejší experti provedli. „Zelda je dobrým příkladem týmové práce na případu, který by nikdo z nás sám nezvládl,“ uvedl pro web Wichita Eagle veterinář Louden Wrigh. Podle odborníků bylo nejtěžší součástí operace připevnění drátků z kardiostimulátorů k drobnému srdečnímu svalu zvířete.

Baterie v kardiostimulátoru by měla vydržet až 10 let, což naprosto stačí, protože fretky se dožívají osmi let až deseti let. Zeldu čeká ještě několik kontrolních vyšetření, ale Carl Hobi si už nyní pochvaluje, že jeho mazlíček je jako rybička a opět prohání své oblíbené pingpongové míčky.