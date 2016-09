Zdravotní sestry nebudou muset mít vysokou, poslanci jsou pro

Podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD je taková změna žádoucí, protože za současného stavu se někdy stává, že sestry jsou sice tři roky na vysoké, ale do zdravotnické služby pak nakonec ani nenastoupí.

Změna se má týkat nových studentů i těch, kteří se již na povolání zdravotní sestry nyní připravují. Snahou vlády je dostat sestry rychle do praxe a získat jich víc pro lůžková oddělení nemocnic.

Poslanec ANO David Kasal označil za anomálii, že sestry teď musejí studovat sedm let. Vít Kaňkovský z KDU-ČSL ale označil za přehnaná očekávání, že zákon hned zajistí zvýšení počtu sester. „Změna není všeřešící,“ souhlasil ministr Němeček. Podle něj musí být spojena s lepším ohodnocením sester.

Nyní ze středních zdravotnických škol vycházejí zdravotničtí asistenti, kteří mohou pracovat jen pod dohledem. Ti by si rokem studia na vyšší odborné škole kompetence doplnili, což by navýšilo příliv vzdělaných sester do nemocnic. Sester ubývá nejvíc v akutní nemocniční péči. Ústav zdravotnických informací a statistiky evidoval loni 47 495 úvazků sester v akutní péči, což je o 1 530 méně než v roce 2010.