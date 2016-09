Čech natočil kolaps Clintonové. Střez se, radí mu Trumpovi voliči

„Šla kolem mne a vypadala, že je vše v pořádku,“ řekl. „Když přijelo auto, vidím, že nemůže dovnitř. Pomáhají jí. Ztratila botu a všechno.“

Stal se kvůli tomu náhle známým, když MF DNES zabrousila na jeho facebookový účet, sledovalo ho zrovna 156 lidí.

Příznivci Donalda Trumpa ho mají za hrdinu. Web reddit.com zveřejnil jeho fotku s titulkem: To je Zdeněk Gažda, občanský žurnalista a skutečný vlastenec. My všichni bychom mu měli poděkovat.

Pod tím jsou však výzvy a rady jako: Střez se, Zdeňku, nedělám si legraci. Nebo: Chudáku, přihodí se vám divná autonehoda nebo sebevražda. Nebo tohle: Najdi si bodyguarda a ochutnavače jídla.

Muž s tváří a postavou tělesného strážce jezdil v USA s kamionem. Nejdřív žil krátce na Floridě, teď v Manasquanu v New Jersey, kde působí na Seton Hall University. Je velkým hokejovým fanouškem, k 50. narozeninám dostal dort v podobě hokejového kluziště a za své přátele počítá hráče jako Patrik Eliáš či Petr Sýkora.

Clintonová zkolabovala během nedělního pietního shromáždění v New Yorku, věnovaného uctění památky obětí teroristického útoku ze září 2001. Akci předčasně opustila a cestou do přistaveného auta se jí podlomila kolena. Ztratila zároveň botu a do auta jí pomohli tělesní strážci.

Poté dlouho nepřicházely žádné informace, co se Clintonové vlastně stalo. Událost se příští den dostala na první stránky novin a média spekulovala, jak vážný její zdravotní stav je. Její štáb to nakonec vysvětlil tím, že má zápal plic

Situace mezitím využil její rival Donald Trump. Tvrdí, že on je fit, a slíbil, že zveřejní svoji podrobnou zdravotní dokumentaci. Oba kandidáty už za dva týdny čeká klíčové střetnutí v televizní debatě.