Mašínová má naději na vrácení statku v Lošanech. Nabídku smíru odmítla

Zdena Mašínová, dcera prvorepublikového důstojníka, později nacisty zastřeleného odbojáře Josefa Mašína staršího, dosud ve snaze o vrácení části rodového statku úspěšná nebyla. Soudům vadilo, že nezastupovala ostatní dědice - v USA žije její bratr Josef, až do své smrti v roce 2011 tam žil i nejstarší bratr Ctirad. Oba přišli o československé občanství.

Teď se ale věci hnuly. Mašínové pomohl Ústavní soud, když případ vrátil s tím, že obecné soudy postupovaly vůči Zdeně Mašínové příliš formalisticky (psali jsme zde). Okresní soud v Kolíně, kde případ v roce 2012 začal, od Mašínové nyní dostal dokumenty, které dříve postrádal, a seznámil se se stanovisky dalších dědiců.

Rozsudek padne 1. března, advokát Zdeny Mašínové Milan Janoušek byl po pondělním stání v Kolíně opatrně optimistický. „Vývoj naznačuje, že by pro nás rozsudek mohl být kladný. Není to tak, že by žalobci ihned byli zapsaní jako vlastníci nemovitostí do katastru, nastane dědické řízení,“ řekl iDNES.cz Janoušek s tím, že pokud soud Mašínová vyhraje a protistrana se neodvolá, mohly by Lošany být opět rodinným majetkem Mašínů ještě letos.

Zdena Mašínová před jednáním prohlásila, že příliš optimistická není, po jednání ale i ona vnímala určitý posun. „Vypadá to nadějně. Tak snad by se to mohlo podařit,“ zadoufala.

Kupte si nemovitosti za sedm milionů, navrhl úřad

Státní pozemkový úřad nabídl Mašínové dvě možnosti - buď odkoupení předmětných pozemků za 7,1 milionu korun, nebo rozdělení nemovitostí s tím, že by nabyla rodný dům svého otce a část polností odpovídající velikosti jejího spoluvlastnického podílu. To Mašínová přímo u soudu odmítla.

„Je to pro mě nepřijatelné. Dokonce i nacisté, když zjistili, že statek nepatří mému otci, šli od toho. Pro mě je paradox, že já se v roce 2017 dohaduji o tom, jestli to má být bez řečí vráceno, nebo ne,“ řekla soudkyni.

O čem se tedy nyní bude rozhodovat? V praxi o tom, jestli Josef Mašín starší, člen špičkové odbojářské skupiny Tří králů, převedl v roce 1940 majetek na děti účelově (jak uvádí Mašínová, učinil tak pro zamezení případného propadnutí majetku, bude-li dopaden Němci) a zda tento čin je platný. Mašínová se domáhá prohlášení převodu za neplatný, což by otevřelo cestu dědickému řízení.

Naději dala Mašínové i soudkyně Iva Winklerová. „Budu vycházet z předpisu, který prohlásil akty v době nesvobody za neplatné ve smyslu zákona 128 z roku 1946,“ uvedla.

Z pohledu válečných i poválečných událostí se rozhodnutí Josefa Mašína staršího jeví jako předvídavé. V roce 1941 jej totiž dopadlo gestapo - Mašín padl do rukou nacistů, když kryl úspěšný ústup druhého ze Tří králů Václava Morávka a radisty Františka Peltána. V roce 1942, krátce po likvidaci Reinharda Heydricha československými parašutisty, Mašína nacistický stanný soud poslal na smrt na kobyliskou střelnici.

Ovdovělá matka tří dětí Zdena Mašínová starší zemřela v komunistickém vězení v roce 1956.

To už bylo po útěku jejích dvou synů Ctirada a Josefa - bratrů Zdeny Mašínové mladší - do západního Berlína. Bratři založili v Československu antikomunistickou odbojovou skupinu, sáhli i po zbraních a neváhali je použít. Zabili dva příslušníky Sboru národní bezpečnosti a ozbrojeného pokladníka a postřelili hasiče, který po jedné z akcí skupinu pronásledoval.

Přechod skupiny do Německa byl dramatický, během probíjení se sovětskou okupační zónou ztratila dva členy. Do Západního Berlína dorazili oba bratři Mašínové a Milan Paumer.

Soudní anabáze

O statek v Lošanech se Mašínová začala zajímat, když zjistila, že nebyl původně „napsaný“ jen na její bratry, jak se domnívala, ale že v něm měla ideální dvouosminový podíl. Stát jí tento podíl přiznal v roce 1993.

Jenže nastal problém: aby rodina restituovala zbytek statku, museli by se přidat její bratři, kterým komunisté sebrali občanství a po útěku do Berlína je odsoudili. Polistopadové úřady za oceán vzkázaly: Tak si o občanství zažádejte! Přišla ale chladná odpověď. Bratři se shodli, že oni se občanství nevzdali - odebrali jim je komunisté - a proto o něj ze zásady žádat nebudou. Nakonec se Mašínová v roce 2012 obrátila na kolínský soud.

Prohlédněte si, jak nyní vypadá statek rodu Mašínů:

Ve statku by mělo vzniknout malé muzeum

V loňském rozhovoru pro iDNES.cz (najdete jej zde) Zdena Mašínová řekla, že by v Lošanech, pokud statek získá, chtěla udělat malé otcovo muzeum. Svým způsobem by tak statek mohl plnit podobnou funkci jako rodný dům parašutisty Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.

„Z rodiny už tu nikdo blízký nežije, jsem poslední blízký potomek, který může zachovat to, co mí předci vybudovali (...) Vysvětlila jsem bratrovi Josefovi, že cítím povinnost se o statek postarat. Ať si s ním jejich děti pak udělají, co chtějí,“ řekla. Naznačila tak, že by statek odkázala potomkům svých bratrů. Sama Zdena Mašínová děti nemá.