Zbraně přinesou bezpečí, věří republikáni a prosazují rozvolnění zákonů

Scénář býval až doposud vždy stejný. Ať už šlo o masovou střelbu ve škole Sandy Hook v Newtownu nebo střelbu do návštěvníků klubu v Orlandu na Floridě, v následujících dnech a týdnech byla vždy na stole zákonodárců debata o omezení držení zbraní. Kongresmani vesměs požadovali přísnější kontroly zájemců o zbraně, zakázání útočných zbraní či omezení on-line trhů se zbraněmi. Z velké části bez úspěchu.

Při červnové střelbě však útočník obrátil zbraň proti samotným zákonodárcům, což situaci změnilo, jak píše list The New York Times. Když vyběhli v půlce června někteří z nich na baseballové hřiště v Alexandrii nedaleko Washingtonu, stali se terčem levicového aktivisty Jamese T. Hodgkinsona, který zranil několik z nich, přičemž poslance Stevea Scaliseho vážně (více zde). Útočnou zbraň přitom Hodgkinson podle policie držel legálně.

Přesto v uplynulých dvou týdnech předložili kongresmani hned několik zákonů, které by měly držení zbraní ještě usnadnit. Chtějí například, aby povolení k nošení skryté zbraně bylo uznáváno i v jiném státě, než kde bylo vydáno. „Myslím, že to, co se stalo v Alexandrii, utužilo odhodlání lidí k zajištění tohoto práva,“ řekl republikán ze Severní Karolíny Rochard Hudson, který s návrhem zákona přišel.

Kongresman Mo Brooks, který dokonce byl jedním z těch, na které se střílelo, navrhuje, aby poslanci směli nosit skrytou zbraň téměř všude. Výjimkou by byly prostory Kapitolu nebo návštěva prezidenta či viceprezidenta. „Se zbraní na boku je ale velice obtížné se sklouznout na druhou metu,“ kontroval demokratický kongresman Joe Crowley.

Od osmdesátých let, kdy bylo 19 států proti nošení skrytých zbraní, se atmosféra v americké společnosti změnila. Odborník na kontrolu zbraní z univerzity v New Yorku Robert Spitzer uvedl, že nyní ve více než polovině těchto států je relativně jednoduché získat povolení k nošení skryté zbraně. Podle Spitzera přitom důkazy nenasvědčují tomu, že by větší počet lidí se zbraněmi vedl k větší bezpečnosti.