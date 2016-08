ZÁPISNÍK: Jediný systém je spravedlivý. Kdo je tu dřív, může parkovat

I u naší redakce nechala radnice Prahy 5 namalovat modré zóny a od středy nám končí veselá léta „svobodného parkování“.

Mobil jako klíč k zaparkování v Praze V ulicích s namalovanými modrými zónami najdete vždy dopravní značku se speciální dodatkovou tabulkou. Na ní je symbol malého mobilu a pak kód, který může vypadat třeba takto: P5–1234. Řidič auta by měl mít v mobilu staženou aplikaci „virtuální parkovací hodiny“ a pak jen zadá kód do aplikace a může zaplatit.

Platí však - těžko na cvičišti, lehko v boji. Už na prahu léta jsem byl proto „nacvičovat“ parkování v éře modrých zón, tedy vydal jsem se hledat po Smíchově „hranici“, za níž už žádné čáry nejsou a nově tam budu nechávat auto. Našel jsem ji na kopci dvě zastávky autobusem od budovy MF DNES.

Samozřejmě nejsem naivní a vím, že ulice těsně za hranicí jsou ideálním parkovištěm a brzy budou plné. Tak o ně zas budeme soutěžit a to všechno jen do doby, než i tam budou modré zóny. Jsem bytostně přesvědčen, že parkování je statkem, který by měl být zadarmo (možná proto, že pocházím z venkova). A jsem bytostně přesvědčen, že nejspravedlivějším systémem je staré dobré „kdo dřív přijede, ten dřív parkuje“.

Tvůrci systému modrých zón si zřejmě myslí, že většina lidí jezdí autem do Prahy skrz ty kolony z nějakého rozmaru nebo proto, že mají masochistickou úchylku, a když se jim tato kratochvíle zdraží, dají pokoj.

Omyl. Jezdíme jím proto, že ho potřebujeme k práci a musíme.

Jsou modré zóny dobrým řešením parkování v Praze?

ANO 571 NE 3821