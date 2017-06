Na Západ padla blbá nálada. Lidé poprvé nevěří, že se dětem povede líp

Rozmazlujte své děti, už nikdy se nebudou mít tak dobře jako teď - tedy pokud by budoucnost mělo určovat to, co si o ní právě myslíme.

A myslíme si, že dnešní děti se nebudou mít tak dobře jako my. Většinu Evropy a USA zachvátila vlna hlubokého pesimismu, jaká tady nebyla od velké krize ve 30. letech minulého století.

To, že příští generace se bude mít automaticky lépe, patří k základům amerického snu, přesto tomu dnes v USA věří jen 37 procent lidí. Ve Francii pouze devět procent. Dokonce v Německu, kde ekonomika šlape, si to myslí zhruba jen třetina lidí. V Británii pouhá čtvrtina. A v Japonsku jen pětina.

Vykřičník je červeně podtržen zjištěním, že lidé nejsou nijak ovlivněni ekonomickou situací, protože si myslí, že finančně se mají celkem dobře a světová ekonomika si po krizi z minulého desetiletí už zase sedla.

Zřejmě jsou za tím jiné věci: svět vypadá vykolejeně a občas takový i je, protože staré pořádky mizí, média vytvářejí pocit permanentní krize často z bezvýznamných událostí, a to vše vyvolává pocit hluboké nejistoty. Nemusí být vždy podložená, ale jak ukazují čísla, obavy jsou reálné.

Myslíte, že se dnešní děti budou mít lépe než současní dospělí?