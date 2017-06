Zaorálkovi vadí daňový ráj pro bohaté, chce zdanit vysoké majetky

Zaorálek na sobotní programové konferenci ČSSD mluvil o tom, že v Česku je zatím „daňový ráj“ pro bohaté a „daňové peklo“ pro ty dole.

„Podívejte se na poměry v České republice a v ostatních státech Evropy. U nás, v naší zemi, je velice výhodné se pohybovat ve vyšších vrstvách. Ta úroveň zdanění je velmi nízká. To, co chceme my, je jenom v tomhle tu situaci korigovat,“ odvětil Zaorálek na dotaz iDNES.cz, zda strana nehraje na závist části voličů, když slibuje ještě jednou zdanit majetek pořízený z jednou řádně zdaněných peněz.

„Tady vidíte lidi, kteří žijí v naprosto neskutečných poměrech. Já nejsem závistivý člověk, ale připadá mi, že v té zemi by měla existovat nějaká základní solidarita,“ řekl Zaorálek.

Nemá podle něj smysl, aby rostla skupina těch, jejichž daňové podmínky jsou mimořádně výhodné. „A když se vrátím na Ostravsko a Karvinsko, tak vidím strašnou propast. Mně nejde o nějaké rovnostářství, já prostě nevěřím tomu, že jsou ospravedlnitelné takovéto sociální rozdíly,“ řekl.

Urvalo se to z řetězu a peníze chybí veřejným službám, tvrdí

Rozdíl mezi normálně pracujícími a jedním procentem nejbohatších se podle volebního lídra ČSSD v západních zemích zvětšil tak, že je podle něj na úrovni rozdílu, jaký byl ve starém Římě mezi senátorem a otrokem. Po rozpadu bipolárního světa se podle něj systém jakoby urval z řetězu a rozdíly se začaly dramaticky zvyšovat.

„Vytváří se vrstva lidí, kteří disponují obrovskými prostředky a ty peníze potom chybí veřejným službám,“ prohlásil Zaorálek. „Nebezpečným způsobem se vyvíjíme způsobem, a v Česku bych to nechtěl připustit, aby tady byli někteří lidé, kteří nemají téměř žádné starosti a jiní, kteří počítají korunu,“ prohlásil volební lídr ČSSD, který povede kandidátku v Moravskoslezském kraji, po konferenci, kde strana představila svůj volební program. (více o tom zde)

Zaorálek definitivně skrečoval snahu zdanit církevní náhrady

Volební lídr naopak odpískal snahu své strany zdanit náhrady církvím, které prosadila bývalá pravicová vláda. „Nemůžeme pokračovat v tažení, které nejsme schopni splnit. Nemáme šanci,“ řekl Zaorálek s tím, že mu analýza, kterou má k dispozici na ministerstvu zahraničí, ukázala, že byly církevní restituce minulou vládou provedeny tak, aby už byly neměnné.

Revize církevních restitucí byla přitom jedním z klíčových volebních slibů sociální demokracie před posledními volbami, přestože ji mnozí upozornili, že to už kvůli podepsaným smlouvám bývalé vlády s církvemi není možné.

Když strana uzavřela koalici s křesťanskými demokraty, KDU-ČSL si dala při sestavení vlády podmínku, že církevní restituce jsou tabu, že už se na ně nesmí sahat. Teď toto téma vzdala i sama ČSSD.

Nový volební lídr chce, aby voliči ČSSD víc rozuměli

Zaorálek, jehož širší vedení v sobotu jednomyslně podpořilo v pozici volebního lídra, je nespokojen s dosavadní úrovní kampaně ČSSD, která už stála místo dosavadního volebního manažera Jana Birkeho.

„Dynamika naší volební kampaně byla poměrně nízká. Připadá mi, že v prezentaci docházelo k chybám, že jsme říkali některé velmi obecné věci, u kterých člověk cítil, že se tomu dá velmi těžko rozumět. Chtěl bych, abychom to vedli takovým způsobem, že nám lidé budou daleko víc rozumět. Styl kampaně, její estetiku, bych se rád pokusil změnit,“ řekl Zaorálek.

Nechtěl se nechat dotlačit k tomu, aby řekl, jaký volební výsledek by považoval pro ČSSD za úspěch. Ministr vnitra, nový šéf strany Milan Chovanec, po rezignaci Bohuslava Sobotky za cíl označil dvouciferný volební výsledek začínající číslicí dvě. Nyní se přitom strana pohybuje podle průzkumů mezi čtrnácti a deseti procenty.

Zaorálek se vyhýbal i odpovědím na otázky, zda by strana pod jeho vedením mohla jít do koalice s ANO Andreje Babiše a zda bude na Hrad podporovat současného prezidenta Miloše Zemana.

„Mně to nepřipadá dnes zásadní, abych debatoval tady o budoucích koalicích, protože má zkušenost je, že ty volby dopadají vždy trochu jinak, než se čeká, a všechny spekulace kdo s kým se stávají nesmyslné,“ řekl . Nemá pocit, že by v poslední době dostával od voličů otázky na příštího prezidenta. „Ještě bych si chvíli počkal na to, kdo vlastně všechno kandidovat bude,“ uvedl Zaorálek k volbě prezidenta.