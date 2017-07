Zaorálek s Kalouskem se přeli o zdravotnictví. Má být stejné pro všechny?

Zaorálek hned na počátku sdělil, že zdravotnictví je jednou ze tří priorit, na kterých ČSSD staví svůj program. Jmenoval ještě mzdy a důchodový systém. Ve zdravotnictví by chtěl zachovat péči pro všechny lidi bez rozdílu. Kalousek mu oponoval, že současný stav, kdy nadstandardy jsou v „šedé zóně“, je neudržitelný.

„Můj otec byl lékař, sloužil u PTP. Říkal mi: to, že komunisté nastoupili a rázem byla zdravotní péče pro všechny, to byla velká věc,“ řekl Zaorálek. V pořadu zkritizoval program hnutí ANO, který mluví o možnosti dobrovolného připlacení na zdravotní péči. Podle Zaorálka to znamená, že na zdravotnictví si budou moci připlatit jen ti, kteří na to mají.

Předseda TOP 09 mu oponoval. Podle Kalouska je české zdravotnictví na v podstatě dokonalé úrovni. „Ale platíme hanebné platy zdravotnickému personálu,“ dodal Kalousek. TOP 09 proto prosazuje dobrovolné zdravotní pojištění, které by mohlo přispět ke zvýšení platů ve zdravotnictví. Zaorálkovi řekl, že ani za komunistů nebyla péče pro každého. „Bylo zadarmo dojít k lékaři,“ uvedl s tím, že v 80. letech se k moderním terapeutickým prostředkům dostali jen „členové ÚV KSČ“, nikoli běžní lidé. „Mohl jste zemřít, zcela zdarma a sociálně,“ doplnil Kalousek.

Sociální demokraté nesouhlasí ani s konkurencí poskytovatelů zdravotních služeb, podle nich to totiž znamená zvýšení cen péče. V tomto bodě Zaorálek kritizoval program hnutí ANO, částečně ale i TOP 09.

Podle průzkumu, který si nechala od agentury Kantar TNS zpracovat Česká televize, je téma zdravotnictví na prvním místě pro 49 procent voličů. 41 procent lidí si myslí, že nejdůležitější je důchodový systém, stejný počet respondentů vyzdvihl rodinnou a sociální politiku.

„Chceme znovu přesvědčit o tom, že druhý pilíř má svůj smysl,“ řekl Kalousek. TOP 09 chce podpořit individuální přístup ke spoření na stáří. Současní třicátníci by podle něj měli vědět, že při odchodu do důchodu nebudou brát 40, ale například 25 procent platu. „Tento systém zachová jak solidaritu, tak zásluhovost. Jinak bude pro všechny jedna jediná, a dovolím si říct chudinská dávka,“ uvedl lídr TOP 09.

Sociání demokracie chce zaručit průběžný systém, ve kterém se výše důchodu bude odvíjet od průměrné mzdy. Penzijní fondy podle Zaorálka nesou riziko, že se úspory rozpustí v soukromém kapitálu penzijních společností.

Průběžný systém podle Kalouska zaručí solidaritu, ne ale zásluhovost, tedy to, aby ten, kdo více vydělával, bral větší důchod. „I při velmi dobrém výkonu ekonomiky je zřejmé, že jen ze sociálního pojištění není ten systém ufinancovatelný,“ řekl předseda TOP 09.

Zaorálek mu dal za pravdu v tom, že i pro sociální demokraty je možným řešením odvod 30 procent z DPH na účely penzí. „Podle našich propočtů je ten systém ufinancovatelný do roku 2090,“ oponoval Zaorálek předsedovi TOP 09.

ODS je ve volebním modelu druhá

Podle modelu volebních preferencí by ČSSD volilo 10 procent lidí, TOP 09 7,5 procent. Nejvyšší preference má hnutí ANO s 33,5 procenty lidí. Sociální demokraty předstihli občanští demokraté , kteří v tomto průzkumu obsadili s 11 procenty druhou příčku, i komunisté (10,5 %).

Nicméně po výměně vedení podle analytiků jejich preference mírně stoupají. Zaorálek v pořadu uvedl, že jeho cílem je zvednout preference o 15 procent. „Kdo mě zná, ví, že jsem buldok. A až tohle dokážu, tak začne skutečná bitva o to, kdo vyhraje ve volbách,“ prohlásil v Otázkách Zaorálek.

Stejného výsledku jako TOP 09 dosahuje koalice KDU-ČSL a Starostů, kteří potřebují pro vstup do Sněmovny získat minimálně 10 procent hlasů. Poslední stranou, ktará by se podle volebního modelu Kantar TNS pro Českou televizi dostala do Sněmovny, je SPD se ziskem 7,5 procenta.