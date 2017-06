Nesmyslné žaloby o odškodné zatěžují stát, stěžovatele má odradit poplatek

Ministerstvo spravedlnosti loni evidovalo 2 359 návrhů na zahájení řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci. Stěžovatelé v nich požadují po státu odškodnění v řádu bilionů korun. Žalující strana přitom nemusí podle dosud platné úpravy hradit soudní poplatky ani advokáty státu.

Mnohé z žalob jsou nesmyslné a zbytečně zatěžují administrativu státu, tvrdí ministerstvo a navrhuje zavést poplatek, jenž by odradil oportunisty a chronické stěžovatele. Změna je součástí pozměňovacího návrhu k novele občanského soudního řádu, kterou právě čeká ve Sněmovně třetí čtení.

„Propříště by se mělo za podání jedné takové žaloby platit dva tisíce korun,“ popsal návrh pro Hospodářské noviny mluvčí ministerstva Jakub Říman. „Můžeme jen odhadovat, že při vyloučení takzvaných chronických stěžovatelů by se mohlo jednat řádově o stovky žalob ročně,“ dodal.

Ministerstvo se přitom o zpoplatnění žalob snaží už několik let, nyní má však konečně šanci protlačit návrh Sněmovnou, myslí si například předseda ústavně právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD). Podle něj se jedná o kompromis – zvolená částka by měla odradit ty, co to jen zkouší, ale neměla by zabránit v žalobách lidem s oprávněným nárokem.

Jinak to však vidí advokát, kterého Hospodářské noviny oslovily. Podle Vojtěcha Veverky, který se na náhrady škod specializuje, nebude omezení příliš fungovat. „To se mi zdá tak málo, že chronické sudiče to neodradí, ale lidi, kteří byli opravdu poškozeni, to odradit může,“ uvedl.