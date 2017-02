Lidé budou moci vidět i žeh. Ověřit si, zač zaplatili, říká Šlechtová

14:45 , aktualizováno 14:45

Člověku, který objedná pohřeb, bude muset pohřební služba dát detailní informace. „Aby tam bylo konkrétně vymezeno, za co platí, co koupil, a mohl si ověřit, pokud bude chtít vidět v krematoriu samotný žeh,“ prohlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová poté, co poslanci z výboru pro veřejnou správu kývli na nový zákon o pohřebnictví.