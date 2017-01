Řada škol kvůli novým pravidlům zavřela bufety. Jinde to jde naopak hladce

„Je to poslední pokus o záchranu našeho školního krámku,“ říká ředitelka základní školy Lenka Rosensteinová o nově otevřeném bufetu, který dostal označení Zdravá kantýna (otevíralo se ve čtvrtek 12. ledna 2017, pozn red.). V ní bude škola prodávat svým žákům potraviny odpovídající takzvané pamlskové vyhlášce, která začala naplno platit od ledna letošního roku.

Nově teď budou v nabídce toastové chleby s různými druhy pomazánek - cizrnová, řepová, tuňáková - nebo s mozzarellou a rajčetem. Samozřejmostí bude ovoce, zelenina a také jogurty se směsí různých vloček. Nebude chybět ale ani sladké pečivo a vybrané sladké nápoje, které se podařilo přizpůsobit požadavkům na potravin prodávané na školách.

Reakce prvních zákazníků z řad žáků byly veskrze pozitivní. „Mně chutnala taková ta růžová pomazánka,“ shodli se Kuba a Martin z jedné ze tříd na prvním stupni. Zaujala je sladší pomazánka vyrobená z řepy.

„Je to dobrý,“ říká jeden z dalších chlapců o tortille. „Asi bychom si to koupily,“ shoduje se hlouček kamarádek.

Kvůli vyhlášce jsme bufet nemohli udržet

Potraviny nabízené na základních školách musí podle nařízení ministerstev školství a zdravotnictví splňovat přísné nároky na obsah tuků, soli, cukru a dalších položek. Bufety měly tři měsíce na přípravu na konci minulého roku a řada z nich raději zavřela, protože provozovatelé nenalezli ekonomický model pro odpovídající potraviny, jiné prodejny výrazně omezily nabídku (více čtěte zde).

Ani v Kostelci nad Černými lesy si zprvu nevěděli rady. „Po vydání pamlskové vyhlášky jsme nedokázali, aby se provozovatelka udržela v pronájmu,“ vysvětluje ředitelka Rosensteinová. Poté se obrátila s prosbou o pomoc na výživové poradce a kvůli výpadkům v prodeji zaměstnala bývalou prodavačku na doplňkovou činnost v místní školní jídelně.

Řešení nakonec nabídli zástupci společnosti CEFF - Potraviny bez zbytečné chemie - a obchodní řetězec Makro. Společně vytvořili první kantýnu, jejíž veškerý sortiment splňuje požadavky pamlskové vyhlášky.

Zdravá kantýna s bohatou nabídkou potravin

„Zde máme historicky první bufet, který dostal náš certifikát Zdravá kantýna (logo patří společnosti CEFF, pozn. red.),“ vysvětluje výživová poradkyně Ivana Bednářová Častvajová a dodává: „Svačiny, které se tady nabízí, máme přímo otestované dětmi prostřednictvím projektových dnů v rámci projektu Pestrá strava bez zbytečné chemie. Víme, že dětem chutnají. Pro účely pamlskové vyhlášky jsme je trochu upravili.“

„Chodili jsme po prodejně a vybírali potraviny, které jsou vhodné. Dneska jich máme asi 150. Do vyhlášky projdou rohlíky se sýrem, toastové chleby a některé sladké koláče a záviny. Dají se udělat obložené chleby s tvrdým sýrem nebo s lučinou anebo ovocné směsi. Nabídka v bufetu se dá udělat překvapivě velmi bohatá,“ upozornil odborník na školní stravování Miroslav Formánek.

A jak by měl projekt kantýn na školách fungovat? „V ideálním případě spojíme školu nebo nájemce bufetu s naším odborníkem, který dodá zkontrolovaný sortiment tak, aby splňoval podmínky vyhlášky. Dodá i strukturu a složení svačin přesně na gramáž, aby si člověk, který to prodává, byl jistý, že neporušil žádné pravidlo,“ popsala Bednářová.

Vše je nastavené tak, aby si na sebe prodejna vydělala anebo alespoň nebyla ztrátová. Krajíce toastových chlebů se prodávají za zhruba 15 korun. Výrobní cena je nižší a připočítává se k ní marže okolo 20 procent. Využívají se především cenově přijatelné potraviny. „Některé byly dražší, a tak jsme je do nabídky bufetu nezařadili,“ dodává Formánek.

Provoz bufetů se musí vyplatit

Zda bude školní obchod v Kostelci nad Černými lesy provozuschopný, se ukáže za měsíc. Hlavním ukazatelem bude zájem žáků o nákup.

„Pokud to nepůjde, tak ho zavřeme a dopadneme jak 90 procent škol okolo nás. Po tom, co jsme teď absolvovali, tomu zavírání rozumím. Několikrát jsem si říkala, zda nejsem blázen a jestli to nemám raději zavřít a mít klid,“ připouští ředitelka Rosensteinová.

Problémy mají také víceletá gymnázia. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová odhadla, že bufet uzavřelo až 50 procent z nich. „My jsme to na Gymnáziu Nad Štolou vyřešili tak, že bufet omezil nabídku a mají do něj přístup jen starší studenti,“ uvedla.

Proti vyhlášce brojí také Potravinářská komora ČR. Mluvčí Dana Večeřová upozornila, že nařízení necitelně zasáhlo do živnosti řady provozovatelů, kteří do vzniku a rozvoje bufetů investovali statisíce korun. Přitom i jejich nabídka byla zdravá a pestrá.