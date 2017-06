Týden od zákazu kouření. Z hospod zmizel kouř, hosté přešli na zahrádky

Fotografové měli za úkol vybrat hospody či restaurace v jednotlivých krajích a dvakrát v nich zachytit jejich provoz - jednou před začátkem platnosti protikuřáckého zákona, podruhé už po něm. V obou případech do podniků zamířili kolem páteční 20. hodiny, navíc se - pokud to bylo možné - snažili oba záběry zachytit ze stejného úhlu.

V řadě podniků je rozdíl „před a po“ patrný na první pohled. Například ostravská hospoda Spolek byla po zákazu kouření liduprázdná, o týden dříve v ní přitom seděli bavící se hosté s cigaretou. Výrazný rozdíl je zřejmý i v případě restaurace U Bystřičky v Olomouci. Ačkoli hostů po zákazu kouření nijak neubylo, z podniku zmizel všudypřítomný kouř.

V jiných podnicích - zejména těch, které mají zahrádku - se hosté přesunuli ven. To potvrzuje i Barbora Bumbová z českobudějovické restaurace Juvel. „Co se týče zahrádky, tam se normálně kouří a máme pořád plno. V hospodě to (protikuřácký zákon, pozn. red.) návštěvnost asi trochu omezilo, ale není to nijak šílené. Myslíme si, že to bude otázka týdne, maximálně dvou, než si lidé uvědomí, že to tak funguje všude, a do hospody se vrátí,“ řekla iDNES.cz.

Například v brněnském klubu Desert měli v posledních dnech dokonce větší tržby než obvykle. Jestli je to ale zásluhou nového zákona, zatím neví. „Je to krátkodobé, z jednoho týdne nemůžu usuzovat. Ale tržby neklesly, to vím, akorát je před hospodou větší nepořádek,“ uvedl provozovatel klubu Jan Dvořák. S tím, že hosté chodí kouřit ven, se prý klub zatím sžívá. „Asi to teď problém je, ale do budoucna snad nebude,“ dodal Dvořák.

Předseda Asociace hotelů a restaurací ČR (AHRČR) Václav Stárek pro iDNES.cz uvedl, že data o tom, jak protikuřácký zákon ovlivnil návštěvnost podniků, zatím nemá. Stejně tak nemá informace ani o tom, zda kvůli zákonu přibylo problémů s rušením nočního klidu, když lidé chodí kouřit ven.

„My máme větší otazníky okolo prodeje alkoholu, takže jsme se již podruhé ptali ministerstva zdravotnictví, jak máme postupovat. Zatím nemáme odpověď, která by byla uspokojující. Ten zákon je právě i z důvodu prodeje alkoholu u Ústavního soudu, tak uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Stárek (více o ústavní stížnosti senátorů čtěte zde).

Protikuřácký zákon začal platit 31. května na Světový den bez tabáku. Týká se všech hospod, restaurací, kaváren a barů bez rozdílu, nevztahuje se jen na kouření vodních dýmek. Pokud by si lidé chtěli u piva zapálit, čeká je pokuta až pět tisíc korun. Kvůli obavám z rušení nočního klidu už v některých městech vyslali do ulic protikuřácké hlídky. Například v Praze dohlíží na pořádek před bary tým dvanácti mužů (psali jsme zde).

Součástí zákona je také to, že na sportovních akcích pro veřejnost platí zákaz prodeje jiného alkoholu s výjimkou alkoholických nápojů do 4,3 procenta ethanolu - tedy výčepní pivo a také víno. Zákaz prodeje alkoholu platí na akcích určených převážně pro děti.