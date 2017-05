PŘÍMÝ PŘENOS: Přípravy na protikuřácký zákon finišují, odborníci diskutují

„Je pozitivní, že aspoň někde máme právo dýchat čistý vzduch, což je podle mého nadřazené právu kouřit,“ prohlásila v úvodu Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Poukázala ale i na nedostatky zákona. Podle Králíkové je předloha příliš rozsáhlá, má až 200 stránek, a jsou tam některé nesrovnalosti.

„Stát by neměl žádné návykové látky nijak regulovat. Žádný z argumentů mi nepřipadá dost dobrý pro to, abych někoho omezoval. Svoboda je o tom, aby si každý rozhodl, jestli chce kouřit, a aby si každý provozovatel rozhodl, jestli bude hospoda kuřácká nebo nekuřácká,“ namítl programátor Urza.

„Jsme proboha nesvéprávní, abychom se nedokázali rozhodnout, kam chodit?“ zeptal se herec Tomáš Hanák. „Je to považování lidí za nesvéprávné. Je to otevření možnosti, jak ukazovat na někoho prstem s tím, že nedodržuje to nařízení,“ namítl.

Protikuřácký zákon začne platit symbolicky v den, který je Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku - 31. května.

Většina malých provozovatelů restaurací, přesně 55 procent, se zavedením protikuřáckého zákona nesouhlasí. A třetina z nich kvůli tomu čeká nižší návštěvnost a pokles tržeb. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků, který proběhl mezi 570 provozovateli pohostinství (více jsme psali zde).

Zákaz kouření se bude týkat všech hospod, restaurací, kaváren a barů bez rozdílu, nebude se vztahovat jen na kouření vodních dýmek. Kouřit se ale nebude moci také na nekrytých zastávkách a nástupištích veřejné dopravy. Nově si kuřáci nezapálí ani v zoologických zahradách, s výjimkou vnějšího vyhrazeného prostoru pro kouření (více o zákonu zde).

Součástí zákona je také to, že na sportovních akcích pro veřejnost bude zákaz prodeje jiného alkoholu s výjimkou alkoholických nápojů do 4,3 procenta ethanolu - tedy výčepní pivo a také víno. Zákaz prodeje alkoholu bude platit na akcích určených převážně pro děti.