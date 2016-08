Češka na Zélandě darovala svým zachráncům čtyřcifernou částku

„Velký dík za vaše obrovské úsilí dopravit mě zpět do bezpečí a Ondřeje zpátky k jeho rodině,“ uvedla Češka v dopise adresovaném novozélandské policii a záchranářům. „Jsem dojata vaší empatií a laskavou podporou,“ dodala.

Pavlína P. podle deníku The Stuff darovala novozélandské policii, záchranářům a správě národního parku „čtyřcifernou“ peněžní částku.

Třiatřicetiletá Pavlína P. čekala měsíc v chatě patřící správě národního parku. Záchranáři ji tam objevili minulou středu. Tělo jejího partnera Ondřeje P. bylo nalezeno a vyzvednuto v pátek.

Novozélandské soudní úřady v pondělí provedly pitvu, aby určily přesnou příčinu jeho smrti. Jeho tělo bude rovněž v nadcházejících dnech přepraveno do Česka, sdělila česká honorární konzulka v Queenstownu Vlaďka Kennett. Oficiální stanovisko policie a výsledky pitvy budou k dispozici patrně ve středu.

Pavlína nyní může odcestovat do České republiky za svou rodinou. „Snaží se být pozitivní a velmi se těší, až se dostane domů,“ řekla podle listu The Stuff česká konzulka Kennett. Vrátit by se měla do konce týdne.

Na trase byli i další turisté

K tragédii došlo na 32 kilometrů dlouhé trase známé jako Routeburn Track. Český pár se na ni vydal v nynějším novozélandském zimním období, kdy je cesta oficiálně uzavřená. V oblasti hustě sněžilo a stezka byla pokryta vysokou vrstvou sněhu (další podrobnosti čtěte zde).

Vzhledem k tomu, že pár nikoho neinformoval, že se na cestu vydává, nikdo Čechy dlouhou dobu nepohřešoval a nikdo je nehledal. Teprve když příbuzní v Česku začali být znepokojení a kontaktovali známé na Novém Zélandu, obrátil se český konzulát minulý týden na policii a začalo pátrání.

V chatě, kam se Pavlína P. dostala oknem a kde strávila měsíc, byla zásoba dříví na topení a také trvanlivé potraviny. „Vaše dobře udržovaná infrastruktura mi doslova zachránila život,“ napsala v dopise správě parku, v němž se zároveň omluvila za škody, které způsobila.

Chata, v níž se Pavlína P. čekala na záchranu.

Třiatřicetiletá žena připustila, že se svým sedmadvacetiletým partnerem udělali chybu, když úmysl vydat se do hor nikomu neoznámili, neměli u sebe lavinový vyhledávač a celkově podcenili podmínky cesty.

Novozélandští průvodci působící na Routeburn Track prohlašují, že zkušenější turisté po trase chodí i v chladných měsících. Jak upozornil deník The Guardian, řada lidí v červenci i v srpnu zveřejnila na facebooku z trasy Routeburn Track své fotografie.