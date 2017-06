VIDEO: Američan vběhl do střelby islamistů, vrátil se s holčičkou v náručí

Stalo se to v pátek 9. června. Slunce tehdy pálilo do vyprahlé země v iráckém Mosulu a jednotka doprovázející Američana Davida Eubanka byla zrovna u zničené továrny na Pepsi Colu. Staré město se v posledních týdnech stalo krvavým bojištěm Islámského státu s koaličními silami. Ten den byli islamisté zakleknutí na pozicích a nepřestávali pálit do civilistů, kteří se z faktické frontové linie snaží uprchnout.

Texasan Eubank se rozhlédl kolem a viděl hrozivě vypadající scenérii. „Byla tam žena s rozstřeleným obličejem. Mrtvá. Prostřílené dítě. Mrtvé. Blízko nich leželi dva starší lidé. Mrtví. A v tu chvíli mi došlo, že všechny ty cáry hadrů okolo jsou mrtvé děti,“ řekl Eubank deníku Los Angeles Times.

Vtom však Američan, který se netají svými českými kořeny, zahlédl mezi bezvládnými těly pohyb. U mrtvol klopýtalo polonahé batole, zpod hidžábu jedné z žen vykukovala zhruba pětiletá holčička a kousek vedle stál o stěnu opřený muž, který mával o pomoc.



Střelba islamistů však pokračovala a k živým to bylo kus cesty. Eubank se musel rozhodnout: teď nebo nikdy. „Říkal jsem si, že jestli při tomhle umřu, moje žena a děti to pochopí,“ uvedl muž, který je nyní oslavován jako hrdina. S kolegy na místě se dohodl, že ho budou krýt. Trojice se ukryla za tank a iráčtí vojáci spustili palbu.

Eubank vyběhl v černém tričku jen s neprůstřelnou vestou a helmou. Z deště střel byl zpátky za 12 vteřin a v náručí nesl schoulenou holčičku s růžovými mašlemi v hlavě. Když se vydal hledat batole, nemohl ho už mezi těly najít a muž, který předtím stál u stěny, už ležel mrtvý na zemi.

Na frontě s celou rodinou

Šestapadesátiletý Eubank chtěl být vojákem už jako dítě. Postupně se vypracoval do elitních sil americké armády, kde působil deset let. Poté se však dal na dráhu humanitárního pracovníka. Založil skupinu křesťanských dobrovolníků Free Burma Rangers, která se snaží zajišťovat léky, zásoby a humanitární pomoc v místech, kam se jiné organizace nemohly dostat. Působí v Barmě, Iráku i Súdánu.

Před třemi lety byl Eubank v Česku a v centru Člověka v tísni představil tři krátké dokumenty z etnických oblastí Barmy pořízené právě reportéry Free Burma Rangers.



Pro Eubanka je zachraňování lidí v cizích zemích rodinnou záležitostí. Jen míli od fronty v Iráku byla jeho manželka i všechny tři děti. „I když by plno lidí řeklo, že je to nebezpečné, má to smysl,“ řekla Karen Eubanková, která děti sama učí. Má však pocit, že prostředím získávají i něco navíc. Například pomáhají ošetřovat raněné.

Krátce po záchraně dívky se však všichni vrátili zpátky do Spojených států. Eubank ale už nyní pomýšlí na to, že se vrátí. V Iráku je podle něj ještě spousta práce.