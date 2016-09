VIDEO: Pilot F-16 omdlel při přetížení, pád vybral antikolizní systém

Let, z něhož odtajněné video získané serverem Aviation Week pochází, se zřejmě konal 5. května 2016 v rámci výcviku arizonské Národní gardy, rezervní složky amerického letectva.

Pilot nacvičoval základní bojové manévry ve výšce 17 tisíc stop (6 tisíc metrů). Při jednom z nich se dostal do silného přetížení 8,4g - téměř maxima toho, co F-16 dokáže. Letci sice nosí speciální obleky, které jim umožňují přetížení lépe snášet, v tomto případě se mozek pilota odkrvil do té míry, že ztratil vědomí a poslal své letadlo v ostrém úhlu k zemi.

„Two, recover!“ snažil se ho čím dál naléhavěji probrat instruktor letící ve druhém letounu. Když letoun, mířící s přídavným spalováním vstříc zemi, dělily od srážky poslední sekundy, přišla ke slovu automatika, která řízení stíhačky převzala.

Stroj se v té chvíli nacházel v 55stupňovém klesání, výšce 2 600 metrů a mířil k zemi rychlostí kolem 1 200 km v hodině.

Antikolizní systém otočil stíhačku podél podélné osy doprava, „přitáhl“ řízení a vyrovnal ji do horizontu. Třináct set metrů nad mořem - a podle radarového výškoměru zhruba 900 metrů nad úrovní terénu. Během manévru se patrně student probral a začal letoun řídit. Průhledový displej totiž zaznamenal nárůst přetížení na 9,1g, přičemž automatika „pustí“ nanejvýš pětinásobné přetížení.

Byl to podle dostupných informací čtvrtý případ úspěšné záchrany pilota od konce roku 2014, kdy Američané začali letouny F-16 osazovat automatickým antikolizním systémem.

„Ztráta vědomí z důvodu přetížení (G-induced loss of consciousness, G-LOC) je jednou ze dvou základních příčin vedoucích ke smrti pilota a ztrátě letadla. Druhou častou příčinou je ztráta prostorové orientace,“ poznamenává server The Aviationist.

Antikolizní systém určený k odvrácení střetu se zemí je tvořený počítačem, který z trajektorie a rychlosti letu a profilu terénu pod letadlem počítá, zda stroji nehrozí havárie. Pokud ano, převezme kontrolu nad letadlem. Systém má svá omezení, neumí například pracovat s tahem motoru.

„Sully 2“, jak zněl volací znak pilota zachráněného nad Arizonou, mu ale i tak bude nadosmrti vděčný.