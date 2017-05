Závody na Nových Mlýnech se změnily v drama. Jachty s dětmi převrhl vítr

Na vodní ploše se v pondělí konalo mistrovství České republiky v jachtingu.

„Zřejmě vlivem poryvu větru se převrátilo několik loděk současně. Na místě byla jako první vodní záchranná služba, následně se přidaly i hasičské jednotky z Hustopečí a Mikulova,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiči z Hustopečí spustili člun na vodu ve Strachotíně. „Po chvíli našli převrácenou loďku a čtyři děti plovoucí ve vodě. Vytáhli je do člunu, dovezli je na břeh a zabalili je do termofolií. Při druhém výjezdu našli loď se třemi dětmi a třemi dospělými, která nebyla převrácená, ale kvůli poškození nemohla dál plout, takže ji zahákli a dotáhli do přístavu,“ vylíčil mluvčí.

Další děti zachránila druhá jednotka hasičů a vodní záchranná služba, dohromady se z vody podle předběžných informací podařilo zachránit patnáct lidí, většina z nich byly děti narozené přibližně kolem roku 2000. Záchranáři ošetřili tři děti, jeden chlapec musel kvůli podchlazení do nemocnice.

„Převezli jsme ho do břeclavské nemocnice, je lehce podchlazený. Další dvě děti jsme ošetřili na místě,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Hedvika Kropáčková. Podle Mikošky zatím není jasné, kolik loděk se převrátilo, ani co se přesně stalo.

Na místo byl přivolán také vrtulník s leteckými záchranáři, který nakonec jen zkontroloval vodní hladinu. „Udělal pouze monitor, zda se ještě někdo ve vodě nenachází. Nikdo ale nechyběl,“ doplnil Mikoška.