Anglický sen českých Romů smrtí dívek skončil, rodiny uvažují o návratu

Rom Marek Bako z Loučovic u Lipna v jižních Čechách se chystá v úterý odletět do Anglie. Do země, kam na rozdíl od stovek českých Romů nechtěl a neodešel. Teď tam musí – za svou rodinou, která tam před lety začala nový život, ale nyní prožívá nejhorší období. Konec anglického snu. Dvě malé děti – dívky ve věku 11 a 12 let – srazil na silvestra řidič, když přecházely silnici, a ujel. Obě děti zemřely a rodiny teď zvažují, zda se nevrátí zpět do Čech.

Rodiny sestřenic, jedenáctileté Žanety a o rok starší Heliny, odešly do Anglie z jižních Čech před osmi lety. Našly si tam práci, děti se ve školkách a školách naučily obstojně anglicky. Bydlí v pronajatých bytech a se svými příbuznými v Česku jsou v kontaktu jen přes sociální sítě.

„Odcházeli v té velké vlně, kdy spousta Romů věřila, že jdou za lepším,“ vypráví Marek Bako, strýc mladší z mrtvých dívek. Sám v Loučovicích s bratrem zůstal, třebaže jej sestra s rodinou přemlouvala, ať také odejdou. „Měli jsme už dluhy na dům, který opravujeme. Já tehdy i dobrou práci v papírnách,“ vysvětluje Bako, který dnes pracuje jako skladník.

V ulici, kde obě rodiny v Loučovicích bydlely, je část bytovek opravená včetně nové fasády, jiné mají plastová okna. Žijí zde převážně Romové, většina z nich pracuje a sousedé s nimi problémy nemají. Byty, kde dříve bydleli ti, co odešli, jsou obsazené.

Obě mladé rodiny se na britské ostrovy vydaly jen s tím nejnutnějším. V podstatě sbalily jen to, co uvezly a pobraly do kufrů. První rodina měla v té době chlapce, kterému je dnes třináct let, a o dva roky mladší dívku – Žanetu. Druhá měla dětí podstatně více a Helina byla věkem prostřední.

„Bydleli tady v bytovce. Na to, jak mladí manželé to byli, vlastně lidé v mém věku, měli už tehdy celkem osm dětí,“ vypráví starosta Loučovic, dnes sedmatřicetiletý Jan Kubík.

Obě rodiny odešly na severozápad Anglie do městečka Oldham nedaleko Manchesteru. Dospělí zde pracují jako skladníci, jiní ve firmě na výrobu nábytku jako dělníci, další v prodejně automobilových dílů, ženy uklízejí.

Šly si koupit sladkosti

V poslední den loňského roku se dívky vpodvečer vypravily ven, aby si za dvě libry, které dostaly od rodičů, koupily v obchodě nějaké dobroty. Ve čtvrti Hathershaw přecházely ruku v ruce rušnou silnici Ashton Road, na jejíž opačné straně u obchodu s nábytkem – alespoň podle některých příbuzných – stáli jejich známí. Na přechodu je však ve velké rychlosti srazil tmavomodrý Peugeot 807.

Jeho osmatřicetiletý řidič Gabor Hegedus, který neměl řidičský průkaz, nezastavil a ujížděl ulicemi dál. Policisté viníka za několik dnů vypátrali a obvinili ze zabití v důsledku nebezpečné jízdy.

Další tři muži, kteří s nim v autě jeli – osmnáctiletý David Orsos, padesátiletý Janos Kalanyos a devětačtyřicetiletý Zoltan Peto – si vyslechli obvinění z maření spravedlnosti. Soud všechny muže, kteří jsou také přistěhovalci a původem Maďaři, poslal do vazby.

Pro některé dopadení pachatele rozhodně není zadostučiněním a volají po tvrdém trestu. „Je třeba ho zabít, ať chcípne. Bude se smažit v pekle, že zabil dvě nevinná děvčata. Bůh ho potrestá,“ komentovala například česky na Facebooku článek regionálního deníku Manchester Evening News, kde se objevila fotografie řidiče a jeho jméno, čtenářka.

„Všichni jsou z toho zdrceni, nevědí, co bude dál a jestli se nevrátí do Čech. Těla dívek chtějí nechat zpopelnit, že kdyby se stěhovali zpátky, mohli by vzít urničky s sebou,“ vysvětluje napětí Bako, který svou neteř Žanetu viděl naposledy v létě, když trávila měsíc prázdnin právě v Loučovicích s jeho třináctiletou dcerou.

Společenství několika navzájem spletitě příbuzných rodin Romů z Loučovic do České republiky bylo původně ze Slovenska, kde se většina z dnes dospělých narodila. Například dědeček Jozef Bako, který v Loučovicích také zůstal, pochází z obce Šoporňa v okrese Galanta.

Sbírka na pohřeb

Ačkoliv jim jejich „britští“ příbuzní líčí, jak se jim v Anglii skvěle daří, ve skutečnosti zřejmě příliš úspor nemají. Soudě podle toho, že po smrti dívek známí uspořádali sbírku pro rodiče, aby měli na pohřeb svých dětí. Navzájem mezi sebou v Anglii, Česku i na Slovensku vybrali 2 500 liber, v přepočtu téměř 80 tisíc korun, které při velké sešlosti u jedné z rodin příbuzní ve čtvrtek pozůstalým předali.

„Pomůžu v této těžké chvíli rodinám zajistit pohřeb,“ nabídl se zase Mohammed Wassem, majitel autoopravny a prodejny autodílů, ve které zaměstnává jednoho z příbuzných rodiny.

A to, že život v Anglii nemusí být pro přistěhovalce tak idylický, dokazuje i plán jedné části rodiny, která návrat do České republiky plánovala těsně před koncem roku. Vrátit se má v těchto dnech například Žanetin další bratranec Nicolas s rodiči. Žaneta se přitom to, že o část přátel v Anglii přijde, dozvěděla dva dny před tragickou nehodou. Na sociální síti s bratrancem řešili, jak pro ně společné roky v Anglii znamenají půl života. „Já za tebou stejně přiletím, s tím počítej,“ napsala mu na sociální síti Facebook.