Léčitelky z Vršovic budovaly monstrózní archu, dnes fungují jako koučky

Zemře-li člověk při pádu letadla, není to náhoda. Náhoda neexistuje. Pravděpodobně si smrt zavinil sám tím, že si nevážil života, neměl správně srovnané priority nebo byl nevděčný. Vše na světě se totiž děje spravedlivě - to je parafráze jednoho z mouder, které si lze přečíst na stránkách Školy zdraví těla a duše Avenna, jejíž zakladatelky - Hana Přádová a Katarína Kuňová - v současnosti působí jako osobní koučky.



Ženy mají dlouhou společnou historii. Potkaly se před šestadvaceti lety, kdy tehdy pětadvacetiletá Přádová kvůli vážné nemoci svého syna vyhledala o rok starší Kuňovou, která se věnovala alternativní medicíně. Dítě se uzdravilo a mezi ženami vzniklo silné přátelství, jež tmelilo zejména nadšení pro alternativní medicínu a hledání příčin nemocí těla v psychice.

V roce 1995 Přádová s Kuňovou zakládají školu Avenna (latinsky Stéblo) a na živnostenské listy začínají pořádat semináře - zprvu v pronajaté zasedací místnosti nedaleko pražského náměstí Míru, později získávají sklepní prostory domu ve Vršovicích.

„Místnosti si zařídily velice hezky, účelně. Bylo vidět, že počítají s tím, že jejich práce se rozroste, a že bude mít dlouhé trvání, zabydlovaly se,“ vzpomíná religionista Zdeněk Vojtíšek, který se několika seminářů zúčastnil. „Odhaduji, že tyto dámy získaly pro své učení alespoň na nějakou část života možná stovky nebo několik málo tisíc lidí,“ dodává.

Přádová s Kuňovou se nazývaly gnostičkami, tedy těmi, kdo znají odpovědi na otázky o původu světa. Na svém webu slibovaly návody „jak se uzdravit, jak vyřešit problémy ve vztahu k sobě i k ostatním, jak správně pochopit hlubší souvislosti svého života a jak s nimi pracovat.“

Přednášky se často věnovaly tématům jako děti, domácnost či rodinné vztahy a proto není divu, že mezi desítkami návštěvnic každé akce drtivě převažovaly ženy. Kuňová s Přádovou, které si ve společnosti svých následovníků říkaly Kačenka a Hanička, tak oslovovaly publikum, jež jim bylo blízké - samy v té době vychovávaly malé děti, kromě toho měly obě za sebou problémy v manželství a rozvod.

„Dařilo se jim vzbudit důvěru a nastolit atmosféru pohody. Projevovalo se to tím, že vytvářely fungující komunitu, která spolu trávila víkendy nebo jezdila na dovolenou do Chorvatska,“ říká Vojtíšek. Na semináře ženy někdy vodily své partnery a děti, které si v místnosti hrály nebo psaly úkoly.

Pro avennisty vznikalo betonové monstrum na Berounce

Nebýt toho, že někdy na přelomu tisíciletí Kuňová potkává vážně nemocnou Danielu Kuchtovou - exmanželku Pavla Tykače, zřejmě by Avenna fungovala dál bez povšimnutí veřejnosti stejně jako desítky podobných duchovních hnutí.

Park Berne Letos na jaře nechala Kuchtová strhnout část nedostavěného objektu Majáku Ptyč. Zakryty mají být i tři vysoké věže, které objektu vévodí. Výsledná podoba areálu by měla organicky zapadat do okolní krajiny. Investora to bude stát zhruba 200 milionů korun. Nedokončená stavba celého komplexu už dříve vyšla na 870 milionů. Areál má poskytovat luxusní služby movitým zákazníkům. Na povrchu vznikne honosné bydlení. V podzemí jsou budovány speciální depozitáře, které se budou podobat těm v České národní bance. Budou mít zálohované zdroje elektřiny a vlastní vnitřní klima. Odolat by měl i pádu dopravního letadla, záplavám do výše 20 metrů či osmihodinovému požáru s teplotou přes 800 stupňů Celsia.

Kuchtová však uvěřila, že se jí díky duchovním principům Avenny podařilo zbavit se rakoviny. Jedna z nejbohatších Češek se pro školu nadchla a na čas se stala třetí lektorkou.

V roce 2008 začala se svou firmou Stébla stavět u Berounky, jen pár desítek metrů od chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, obří železobetonové centrum zvané „Maják Ptyč“. To se mělo stát pro členy jejich kroužku jakousi novodobou archou (žít v ní měla i zvířata). Monstrózní stavba spolkla téměř miliardu korun.

Přátelství Kuchtové s léčitelkami však v roce 2013 náhle skončilo. Milionářka oznámila změnu projektu - místo Majáku Ptyč v současnosti vzniká Park Berne, který má kombinovat luxusní hotelový komplex na povrchu s rozsáhlými trezorovými místnostmi v podzemí.

Avenna funguje dál, jen nechce být vidět

“Nebyla to přínosná spolupráce a jsem ráda, že jsem ji ukončila. Původní vztahy se změnily v jednostranný finanční kalkul. V kontaktu nejsme již dlouhou dobu. Pokud musí dojít ke kontaktu, probíhá prostřednictvím mých právních zástupců,“ sdělila iDNES.cz Kuchtová, která se v současnosti s léčitelkami soudí o desítky milionů korun, které jim údajně půjčila.

Právě to může být důvodem, proč se Kuňová s Přádovou stáhly do ústraní a dnes tvrdí, že Avenna skončila. „Už nefunguje ani neexistuje. Já vám k tomu nemám co říct. Nezlobte se, nebudu se více vyjadřovat,“ uvedla pro iDNES.cz Přádová.

Cedule Avenny, která ještě před dvěma lety visela nad vchodem domu v pražské Sportovní ulici, kde se semináře pořádaly, už zmizela. Nicméně podle údajů z katastru nemovitostí jsou majitelkami rozlehlého sklepního prostoru o rozloze 191 metrů čtverečních stále Přádová a Kuňová. Na této adrese rovněž poskytují konzultace jako osobní koučky, při nichž klientům za čtyři tisíce korun na hodinu radí, co si počít se životem.

Kuňová s Přádovou nadále píší knihy a vydávají CD. Rovněž na webových stránkách Avenny jsou stále tu a tam aktivní. Zdá se, že minimálně část žen, které v minulosti docházely na jejich semináře, plynule přešla k osobním koučinkovým konzultacím. Učení však zůstává stejné.

Jedno z mnoha CD Avenny nese název „Proč a kdy si člověk nemusí a nemá vážit svých dětí?“

Řídká kaše lidových mouder, shrnuje učení Vojtíšek

Klíčovým výrazem duchovní školy Avenna je „spravedlnost“. V článcích publikovaných na jejím webu se často objevuje zákon: „Spravedlivému se vždy děje spravedlivé. Nespravedlivému se také vždy děje jen spravedlivé.“



Vojtíšek ve své analýze uvádí příklad, jak Kuňová s Přádovou vysvětlovaly tragické nehody: „Pokud čteme o obětech tragédií, můžeme si být jisti, že tragická událost byla dovolena proto, že to vůči obětem bylo spravedlivé. Dopustili se totiž něčeho strašného (pravděpodobně v minulém životě zapříčinili stejný děj, který se teď obrátil proti nim) a v tomto životě se narodili tak, aby získali zkušenost toho, komu kdysi ublížili.“

Naopak, pokud někomu zranění způsobí druhý člověk, například při autonehodě, znamená to, že „tito lidé nemají něco mezi sebou dořešené a že by to měli začít řešit, nebo také, že jeden druhému něco vnitřně vyčítá.“

Nutno podotknout, že většina pouček Avenny není tak bizarní jako předchozí příklady. Kuňová s Přádovou mluví o síle pozitivního myšlení, ale i o tom, že šťastný člověk nemůže být nemocný. Každá nemoc má podle nich původ v psychice. Trpí-li například dítě astmatem, je to proto, že se jeho rodiče hádají. Pokud člověka postihla paradentóza, znamená to, že ze strachu mlčí, i v situaci, kdy by měl něco říct. Za opar nemůže infekce, ale vnitřní zmatek a neuspořádané myšlenky.

Duchovní poselství Avenny spadá do hnutí tzv. Nové myšlenky a Vojtíšek ho označuje za „řídkou kaši lidových mouder“, která pro své následovníky není zvláštním přínosem, ale ani nebezpečím. „V krátkodobém horizontu to pro někoho mohlo skutečně být prospěšné jako impulz pro nový začátek a změnu života. V delším horizontu se to spíše projevilo neutrálně - člověk tam ani mnoho nezískal, ani neztratil, tedy kromě peněz a času,“ konstatuje Vojtíšek. „Umím si na druhou stranu představit, že to někdy mohlo dělat problémy ve vztazích. Nové myšlení vyžaduje, aby člověk sám sebe přesvědčoval, že všechno je dobré. Když to jeho partner úplně nepřijímá, může to přinášet rozpory,“ dodává.

Léčba rakoviny pozitivním myšlením

Právě s tím má zkušenosti Jakub (nejedná se o pravé jméno, pozn. red.), který Avenně nemůže přijít na jméno, neboť sekta prý může za rozpad jeho manželství.

„Někdy před osmi lety manželka potratila a začala objíždět jeden seminář za druhým: Čistý život, Moje Pravdy a podobně. Avenna ji něčím zaujala a začala tam docházet pravidelně,“ vzpomíná Jakub a zdůrazňuje, že s manželkou v té době měli hezký, fungující vztah.

„Postupně jí to absolutně zegoizovalo. Neustále měla pocit, že na všechno doplácí, cítila se málo milovaná, protože na semináři jí říkali, že opravdická láska by měla být stále jako v první den. Kupovala si jejich cédéčka a neustále si je pouštěla do sluchátek,“ popisuje Jakub. „Vedli ji k tomu, že byla pořád nešťastná, ať jsem udělal, co jsem udělal. Když jsem jí přinesl kytku a dal jsem jí do vázy, tak byla špatně předaná. Když jsem jí předával přímo, tak to prý nebylo upřímné. Zmanipulovaly jí tak, že jí život opravdu trápil. Sama v sobě si udělala ze života peklo,“ domnívá se.

Přesto vztah vydržel dalších osm let. Partnery pojily i tři společné děti. Jenže pak žena onemocněla rakovinou prsu. „Řekli jí, že onemocněla, protože je málo šťastná, a že za to mohu já,“ vzpomíná Jakub. Po chirurgickém odstranění nádoru se rakovina vrátila a Jakub trval na tom, aby žena pokračovala v onkologické léčbě. Kuňová jí však radila uzdravit se bez zásahů do těla - silou pozitivního myšlení.

Na konzultaci zvala i Jakuba, jak vyplývá z emailu, do kterého redakce měla možnost nahlédnout: „Po mé radě si může uvědomit, v čem může být lepším člověkem i on. Pokud to ví, v čem může být lepším i bez mé rady, tak ať to dělá a nemusí ke mne - a tím Vám pomůže... Je to na něm... Už podle jeho postoje, a sice, zda se vyjádří, že vše dělá dobře a žádnou radu nepotřebuje poznáte, jak na tom je... Pokud se vyjádří, že on žádnou radu nepotřebuje, že vše dělá dobře, tak Vám toto vyjádření pomůže vykročit :-)“

Co oním vykročením Kuňová míní, není jasné. Jakub si však je jist, že jeho manželku cíleně manipulovala k rozchodu. K tomu nakonec loni skutečně došlo. Manželství se třemi dětmi se rozpadlo. „Já věřím tomu, že její rakovina mohla být do jisté míry způsobená psychosomaticky tím, že sama sebe přesvědčila, že je nešťastná. Doufám, že se teď dostane do dobrého psychického stavu a snad to jejímu zdravotnímu stavu pomůže,“ uzavírá Jakub.