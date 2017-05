Bitevník dostane nástřik jako Spitfire. Na počest válečného hrdiny Peřiny

„Generálporučík František Peřina byl válečný hrdina, letecké eso. Tímto nástřikem chceme vzdát hold nejen jemu, ale i všem ostatním hrdinům 2. světové války,“ uvedl Petr Tománek, velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

Letoun bude poprvé představen veřejnosti 20. května na Dni otevřených dveří základny.

Fotografie

Lehký bitevní Aero L-159 ALCA z výzbroje vzdušných sil v těchto dnech právě získává nové zbarvení podle podkladů výtvarníka Pavla Holého z Vojenského historického ústavu Praha. To odpovídá přesně barvám letounu Spitfire Mk.159 verze OVL2, s nímž za války Peřina létal. „Je zároveň patronem 212. taktické letky z naší základny, která létá právě na strojích L-159,“ dodal Tománek.

Peřina se narodil roku 1911 v obci Morkůvky u Břeclavi. Před vypuknutím války reprezentoval Československo na mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. Po přijetí mnichovského diktátu odešel do Polska, odkud později zamířil do Francie a do Británie. Stal jedním z nejúspěšnějších československých stíhačů.

Za svá vítězství ve vzduchu získal přezdívku „Generál nebe“. Dohromady zaznamenal 12 jistých sestřelů nepřátelských letounů a 2 pravděpodobné.

Věhlas a úctu si vysloužil zejména tehdy, když zcela sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry ze své letky. Manévr odnesl prostřeleným předloktím a 16 střepinami v pravé noze. Při jiné vojenské operaci byl sestřelen nad Paříží a vážně zraněn.

Po skončení války se vrátil zpět do vlasti, ale v roce 1949 byl nucen uprchnout před komunisty do zahraničí. Několik let strávil jako pilot britské Royal Air Force, později létal v Kanadě a USA. Ve Spojených státech žil až do roku 1993, kdy se natrvalo vrátil do Česka. Zemřel 6. května 2006 na následky chronického onemocnění a celkového vyčerpání organismu. Bylo mu 95 let.



„Velmi nás těší, že ve spolupráci s generálním partnerem akce, společností Aero Vodochody, můžeme tímto způsobem připomenout aktivní zapojení československých vojáků do bojů proti nacismu, které by nemělo být zapomenuto,“ dodal Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které květnový Den otevřených dveří letiště Čáslav spoluorganizuje.