Český youtuber zpovídal Junckera, ptal se na migraci i Turecko

Kovy zahájil rozhovor dotazem na nákladné přejíždění poslanců Evropského parlamentu mezi Bruselem do Štrasburkem, a to v době, kdy se tolik hovoří například o ochraně ovzduší.

Juncker odpověděl, že je to důsledek evropských dějin. Štrasburk jako druhé ze sídel europarlamentu hájil symbolickým významem města ležícího na hranici dvou států, Francie a Německa, které spolu v minulosti vedly války a nyní jsou vzorem evropské spolupráce. „Historie je nákladná,“ poznamenal Juncker. „Daňoví poplatníci se nemohou vyvléci z důsledků dějin,“ dodal.

Jean-Claude Juncker

Další otázky aktéra českého internetu směřovaly k tématům, jako je množství regulací přicházejících z Bruselu nebo komunikační politika Bruselu, zejména vůči mladým lidem.

Pak už ale přišly dotazy na téma, které je v České republice v souvislosti s Evropskou unií skloňováno možná nejčastěji, tedy uprchlíci a jejich přerozdělování. Kovy poznamenal, že obyvatelé zemí z východní části EU mají z migrantů obavy, a poukázal na to, že někteří z migrantů nemají ani osobní doklady.

Juncker konstatoval, že je snadné hovořit o solidaritě, ale když se má uplatnit v praxi, některé státy s tím vždy mají potíže. Zdůraznil však, že není spravedlivé, když některé země musejí přijímat více uprchlíků než ostatní kvůli své geografické poloze. „Nemůžeme nechat celou váhu odpovědnosti na Itálii a Řecku,“ prohlásil předseda EK.

Youtuber Karel Kovář alias Kovy

Kovy se poté pozastavil nad tím, že na Turecko se z Evropy snáší kritika, ale přitom je to země, s níž má EU dohodu zacílenou na utlumení migrační krize a posílá Ankaře peníze.

Juncker popřel, že by EU posílala peníze tureckému státu. Evropská unie podle něj dohodu s Tureckem potřebovala. Nedává však peníze turecké vládě, ale nevládním organizacím pracujícím s uprchlíky, zdůraznil Juncker. Připustil, že dohoda s Tureckem není skutečným řešením problému, neboť je třeba řešit jeho původ, a to prý EU také činí.

Výzvou pro budoucnost Evropy je udržení míru, řekl Juncker

Kovy na závěr citoval Junckerova slova ze středečního projevu o stavu EU v Evropském parlamentu o tom, že nyní je čas budovat jednotnější, silnější a demokratičtější budoucí Evropu. Co je největší výzvou pro budoucnost Evropy?, ptal se 20letý Čech. Podle Junckera je to udržení míru.

„Mír není daný. Ti, kteří vyrůstají na kontinentu míru, by neměli zapomínat, že to byl kontinent válek, a my bychom měli učinit vše pro to, abychom přiměli země, národy a lidi ke vzájemné lásce,“ řekl Juncker na závěr převážně zcela vážného rozhovoru, což pro youtubery není zrovna obvyklý žánr.

Kromě Kovyho dnes takto s Junckerem pohovořili o ožehavých otázkách dneška ještě německá youtuberka Diana zur Löwen a Belgičan Abdel en Vrai.