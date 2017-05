„Bylo to vlastenectví,“ křičel Američan, který ubodal zastánce muslimek

„Vypadněte, jestli nemáte rádi svobodu slova. Vy tomu říkáte terorismus, já tomu říkám vlastenectví. Slyšíte mě? Umřete,“ vykřikoval 35letý Christian ve chvíli, kdy vešel do jednací síně. Útočník přišel v doprovodu dvou strážných a kromě sloganů, které pokřikoval, nic neřekl.

Incident, který ho k soudu dostal, se odehrál v pátek v příměstském vlaku v Portlandu. Útočník začal nejprve slovně napadat dvě mladé muslimky, z nichž jedna měla na hlavě šátek.

„Řekl nám, ať se vrátíme zpátky do Saúdské Arábie a že tu nemáme být, že máme vypadnout z téhle země. Říkal nám, že v zásadě nejsme nic a že bychom se měly zabít,“ popsala CNN šestnáctiletá Destinee Mangumová.



Jedním pohybem otevřel nůž

Podle videa z vlaku a záznamů z telefonů cestujících, se agresorovi první postavil třiadvacetiletý Taliesin Myrddin Namkai-Meche, se kterým se Christian začal hádat. Tehdy se do toho zapojil mladík Fletcher, který byl poblíž. Christian do něj vrazil, ale Fletcher mu to oplatil tak silně, až útočník ztratil rovnováhu.

Podle videa pak švihl Christian rukou, jedním pohybem otevřel nůž a bodl Fletchera do krku. Poté zaútočil na Namkai-Mecheho a když se do sporu vložil Ricky John Best, ubodal i jeho. Fletcherovi, který si přidržoval ránu na krku, se povedlo vyběhnout na peron a sehnat pomoc.

Pětatřicetiletý agresor vyběhl z vlaku, ale policisté ho brzy obklíčili. Naposledy vrhnul nožem, který se odrazil od policejního vozidla. V autě se poté ještě vytahoval tím, co právě provedl. „Můžu umřít ve vězení jako šťastný muž,“ chlubil se Christian.

Seznam obvinění, kterým Christian u soudu čelí, čítá dvě úmyslné vraždy, pokus o vraždu, zastrašování a vzhledem k jeho kriminální minulosti i držení zakázané zbraně.

VIDEO: Je to terorismus, popisuje svědek portlandský incident

Nejsem hrdina

Fletcher, který se pomalu uzdravuje, přihlížel slyšení z první řady s viditelnou zašitou jizvou na krku. Jednadvacetiletý mladík je doma považovaný za hrdinu, i když on sám se tak necítí. „Jsem jen kluk z Portlandu,“ řekl místní televizi KPTV.

Zároveň však vyzval obyvatele Portlandu, aby drželi při sobě a chránili jeden druhého. „Muslimská komunita, zvláště tady v Portlandu, musí vědět, že je tady mnoho lidí, kteří nebudou přihlížet a nenechají, aby je kdokoliv - ať už je odtud nebo ne - děsil tím, že nemohou být součástí tohoto města, komunity, země,“ uvedl Fletcher.



Policie nyní prověřuje minulost útočníka a jeho extremistické názory. Christian se v minulosti účastnil pochodů nacionalistů a příznivců hnutí „alt-right“ (o něm více zde). Na konci dubna ho natočili, jak na pochodu za „svobodu slova“ v Portlandu zahalený v americké vlajce hajluje. Souzený byl i za nelegální držení zbraně. Za ozbrojené přepadení obchodu byl v roce 2002 odsouzený k 90 měsícům odnětí svobody.



U obvinění z agresivní vraždy může soud přistoupit až k trestu smrti. V Oregonu však nikoho nepopravili už více než 20 let.