Policie stále zadržuje věci obětí z 11. září. Nehoráznost, říká pozůstalá

Newyorská policie má s následky nejhoršího teroristického útoku v dějinách USA plno práce i dlouhá léta poté, co zde zahynulo přes 2 700 lidí. U víc než třetiny mrtvých nebyly dosud nalezeny žádné tělesné pozůstatky, s čímž se jejich blízcí pomalu smiřují. Řadu příbuzných ale hněvá, že policie nevydá to, co už dávno našla: téměř 3 500 předmětů, které zůstávají v depozitáři.



„Je to nehoráznost, protože ty věci patří nám, ne jim,“ prohlásila Debby Jenkinsová, která před 15 lety přišla o bratra Josepha pracujícího v jedné z kanceláří WTC.

Zapečetěné v průhledných plastových obalech jsou šperky, náramkové hodinky, klíče, peněženky či osobní věci z kanceláří. Všechny čekají na to, až se jejich vlastníky podaří identifikovat pomocí DNA, což je v některých případech téměř nemožné, píše New York Post.

Registr ztracených věcí na internetu

Někteří pozůstalí navrhli vytvořit fotografický registr těchto věcí zveřejněný na internetu, díky němuž by lidé mohli objevit hodinky či řetízek jejich blízkého. „Spousta lidí se vzdala veškerých nadějí, že by se jim kdy podařilo získat cokoli po milované osobě, kterou ztratili. Taková webová stránka by mohla pomoci najít věc ztracenou v ten hrozný den a přinést rodině aspoň trochu útěchy,“ řekl newyorskému listu bývalý policista Wilton Sekzer, jemuž teroristé 11. září zabili syna Jasona.

Přestože předal policii fotografii, výrobní číslo i účet za hodinky značky Rolex, které měl Jason onoho dne na ruce, nedočkal se odpovědi, zda je policisté nalezli.

Vedení newyorské policie však návrhy na zveřejnění obrázků nalezených předmětů odmítá s tím, že by si na ně začali dělat neodůvodněný nárok podvodníci. Policie se snaží rodiny uklidnit tvrzením, že víc než 80 procent všech předmětů, které byly nalezeny, se již dostalo do rukou pozůstalých.

Jenže lidé, jejichž bolest ani po 15 letech neodezněla, by chtěli víc. Na klidu jim nepřidává fakt, že identifikace dosud posledního předmětu a jeho předání někomu z nich se uskutečnila před třemi lety. „Možná by někdo mohl něco poznat. Jak můžete o něco požádat, když vám to ani neukážou? (...) Už se o 11. září nestarají, je to pro ně událost z historie,“ řekl advokát Bill Doyle, který přišel o syna Josepha.