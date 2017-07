Čekárna na hlavním nádraží nese Wintonovo jméno, křtily ji „jeho“ děti

Dráhy mají těchto čekáren šest - kromě Prahy jsou v Brně, Olomouci, Ostravě a Pardubicích - a každá z nich se jmenuje po významné osobnosti.

„V Praze to byla jasná volba. Vsadili jsme na Nicholase Wintona, kterého si vážíme a kterého obdivujeme za jeho činy, které uskutečnil. Stejně tak máme velkou úctu k jeho zachráněným dětem,“ řekl ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah Jiří Ješeta.

Zeď čekárny od úterý zdobí podpisy čtyř Wintonových dětí - Zuzany Marešové, Mileny Lady Grenffelové-Bainesové, Jiřího Kafky a Benjamina Abelesa.

„Čekárna mi připadá jako další věc, která mě s tímhle nádražím spojuje. Všechno to vlastně začalo před osmdesáti lety, když jsme odtud odjížděly jako děti. Pak byla na nástupišti postavena socha Nikyho, jak my mu říkáme, v květnu jsme odhalovali památník věnovaný rodičům a teď tohle. Těší mě to, protože mi připadá, že mu tohle nádraží tak nějak patří,“ svěřila se Marešová.

Dodala, že už ví jen o 12 žijících dětech, které Winton zachránil. Pět z nich bydlí v Česku, pravidelně se scházejí. „Těšíme se, když se vidíme. Poslední dobou jsme byli hodně v kontaktu. Chodíme na různé akce,“ poznamenala.

Čtveřice Wintonových děti předala Ješetovi také maketu památníku jejich rodičů, kteří většinou válku nepřežili (o odhalení památníku čtěte zde). „Památník vyrobila jedna škola v Anglii, která se již dlouho zajímala o náš příběh,“ uvedla Grenffelová-Bainesová. Wintona na nádraží připomíná i pomník, který jej zobrazuje se dvěma malými dětmi a kufrem.

Winton zachránil 669 židovských dětí, které odvezl vlaky z okupovaného Československa do Británie. Anglická královna Wintona za jeho činy povýšila do šlechtického stavu, Václav Havel mu v roce 1998 udělil Řád T. G. Masaryka. V roce 2014 jej Miloš Zeman vyznamenal Řádem Bílého lva, tedy nejvyšším vyznamenáním České republiky. Winton zemřel v červenci 2015 ve 106 letech (více o jeho úmrtí čtěte zde).

Moderní čekárna Českých drah nabízí cestujícím vyšší komfort. Kromě dětských koutků jsou k dispozici i nabíjecí panely nebo připojení wi-fi. Celý prostor je klimatizován a dispozici má být i občerstvení.

