V Americe za 12 tisíc dolarů vydražili Churchillův nedokouřený doutník

Podle BBC Churchill deseticentimetrový doutník zčásti vykouřil na pařížském letišti Le Bourget 11. května 1947. Od té doby jej měl u sebe britský letec Alan Turner, který tehdy Churchilla s manželkou do Paříže dopravoval.

Kubánský doutník značky La Corona s celým Churchillovým jménem si Turner uschoval společně s předsedovou fotografií, kterou pořídil těsně před návratem do Británie.

„Je na ní obklopen Francouzi, se kterými se bavil. Když nastoupil do letadla, tak doutník típnul do popelníku, odkud jsem si ho já vzal do úschovy,“ uvedl.

Nejedná se o první vydražený Churchillův doutník, v roce 2015 se zbytek jednoho z nich prodal v Británii za dva tisíce liber.