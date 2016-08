Wilders vyhlásil válku islámu. Chce zakázat Korán a zavřít mešity

Wilders se dlouhodobě staví proti „plíživé islamizaci Evropy“ a nejnovější manifest je jen logickým vyústěním směřování jeho Strany pro svobodu. Na Twitteru zveřejněný dokument, jehož obsah by strana ráda naplnila po parlamentních volbách v březnu příštího roku, slibuje zastavení islamizace Nizozemska.

Proti rostoucímu vlivu muslimů ve své vlasti chce Wilders bojovat celou řadou opatření. Velí k uzavření všech mešit, ochraně hranic či zákazu posvátné knihy islámu. Plánuje také uzavřít všechna azylová centra a muslimským ženám chce zakázat nošení tradičních šátků. Mimo boje proti islámu se Wilders inspiroval brexitem a rád by podpořil vypsání referenda za vystoupení Nizozemska z Evropské unie (viz box), píše server Politico.

Lídr Strany pro svobodu prozradil, že záměrně celou stranickou koncepci navrhl co nejjednodušeji, aby se vešla na jeden list papírů. Dočkal se však za to posměšků od několika poslanců. Na sociálních sítích se mu vysmál například šéf Strany zelených Jesse Klaver. Program před volbami dosud zveřejnily tři nizozemské strany.

Wildersova strana ve volbách očekává velký úspěch. Podle aktuálních průzkumů by mohla vybojovat nejvíce míst v parlamentu ze všech stran. Ze současných dvanácti může posílit až na třicet z celkových 150 křesel. U voličů je partaj sice populární, ke skutečné moci se však zřejmě nedostane, protože nedokáže sestavit funkční koalici.

Před soud za podněcování nenávisti

Uškodit by Wildersovi mohl před volbami soudní proces, ve kterém je obviněn z podněcování k nenávisti v souvislosti se svými výroky vůči marockým přistěhovalcům. Politik se podle prokuratury provinil v březnu 2014, kdy na setkání s voliči prohlásil, že se v zemi zasadí o snížení počtu přistěhovalců z Maroka.

„Méně, méně, méně,“ skandovali tehdy v Haagu Wildersovi stoupenci, když se jich zeptal, zda chtějí v tomto městě více, nebo méně Maročanů. „Postarám se o to,“ slíbil davu šéf Strany pro svobodu.

Wilders a referendum Geert Wilders byl jedním z prvních zahraničních politiků, kteří reagovali na výsledky referenda o vystoupení Británie z EU (více o něm zde). V překvapivém výsledku vidí šanci na vypsání obdobného referenda také v Nizozemsku. „Chceme rozhodovat o své vlastní zemi, o svých penězích, o svých hranicích a o naší vlastní imigrační politice," uvedl tehdy v prohlášení Wilders. „EU už nemá žádnou budoucnost. V budoucnu je možná spolupráce, jakou vidíme v Asii nebo Latinské Americe, také tam jsou orgány, kde lidé spolupracují na ekonomické úrovni, ale už ne na té politické," dodal. Zdroj: ČTK

Prokurátor Wouter Bos v březnu letošního roku prohlásil, že politik postavil proti sobě dva základní pilíře ústavy, a to zákaz diskriminace a svobodu projevu. „Význam svobody projevu je velký. Jde o jednu ze základních součástí naší demokratické společnosti. Ale tato svoboda není neomezená,“ zdůraznil státní zástupce.

Wilders již dříve v reakci na obvinění prohlásil, že miliony lidí smýšlejí jako on. „Úřady by se měly zaměřovat na přívržence džihádu a nikoli na mě. Strana pro svobodu je nejsilnější stranou v průzkumech a elitě se to zjevně nelíbí,“ řekl politik. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že odsouzen nebude. Soud má začít na sklonku října, připomíná agentura AP.

V roce 2011 čelil Wilders podobnému obvinění za srovnávání islámu s fašismem a za výzvy k zákazu Koránu. Nakonec byl zproštěn viny (více zde). Nevoli části společnosti na sebe poštval také v roce 2008, kdy natočil kontroverzní protiislámský film Fitna (na film se můžete podívat zde).

Podívejte se, jak vypadá Wildersův nově zveřejněný manifest: