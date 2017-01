Washington zažaluje Trumpa za protiimigrační dekret, přidá se i Amazon

Žaloba na Trumpa a některé vysoce postavené úředníky jeho vlády bude podle Fergusona podána ještě v pondělí u federálního soudu v Seattlu, největším městě státu Washington. Bude požadovat, aby klíčové paragrafy exekutivního příkazu byly označeny za neústavní a aby platnost dekretu byla pozastavena.

Stát Washington, který leží na severozápadě USA, se tak stane prvním státem americké unie, který se kvůli novému prezidentovi obrátí na soud. Trump v pátek vydal exekutivní příkaz, jímž na 90 dní zastavuje vstup do Spojených států občanům Iráku, Íránu, Sýrie, Libye, Jemenu, Súdánu a Somálska. Krok zdůvodnil snahou ochránit Američany před extremisty (přehledně zde).

Podle Fergusona žalobu podpoří globální internetový prodejce Amazon.com a rovněž společnost Expedia, která provozuje několik velkých turistických a hotelových on-line služeb. Ferguson byl jedním z ministrů spravedlnosti šestnácti amerických států, kteří v neděli v prohlášení označili Trumpovo protiimigrační rozhodnutí za „neamerické a nezákonné“.

Trumpův zákaz kritizují další země

Proti pátečnímu rozhodnutí amerického prezidenta v pondělí protestovaly další země, například Katar nebo Pákistán.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault, který Trumpovu iniciativu kritizoval už o víkendu, v pondělí během návštěvy Íránu uvedl, že zákaz by měl být zrušen. „Je to diskriminace. Chceme od Američanů rychlé objasnění,“ řekl Ayrault novinářům. Opatření je podle něj znepokojivé a nebezpečné a s terorismem nemá co dělat.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) postihl zákaz dosud přímo 800 lidí, kteří už byli přijati do přesidlovacího programu a měli získat v USA svůj nový domov. „Tito lidé jsou zmatení a zlomení,“ uvedl UNHCR v prohlášení. Dodal, že celý proces je už tak velmi zdlouhavý, a teď navíc přišlo ještě přerušení.

Podle katarského ministerstva zahraničí by Trumpova administrativa neměla plošně přistupovat k lidem ze států, kterých se výnos týká. Země podle šéfa katarské diplomacie doufá, že Spojené státy toto rozhodnutí přehodnotí. Pákistánská vláda uvedla, že Trumpův krok ohrožuje „globální jednotu v boji proti terorismu“ a mohl by pomoci teroristům dosáhnout jejich cílů.

Trumpův migrační příkaz kritizovala také humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF). Podle ní přímo ohrožuje životy syrských uprchlíků. Je to „nelidský akt vůči lidem prchajícím z válečných zón“, uvedla skupina v prohlášení, z něhož citovala agentura AP.

IS se Trumpovi směje

Agentura OSN pro uprchlíky odhadla, že po dobu 120 dnů, kdy Američané nebudou přijímat migranty, by se do USA v rámci přesidlovacího programu pro uprchlíky mohlo dostat 20 tisíc ohrožených běženců.

Naopak příznivci radikální organizace Islámský stát (IS) se Trumpově migračnímu výnosu vysmívali s tím, že teroristickým atentátům v USA stejně nezabrání a místo toho přinese organizaci nové členy.

„Toto rozhodnutí nezmůže nic. Útoky na vás přijdou zevnitř Ameriky, od Američanů narozených v Americe, s americkými rodiči a prarodiči,“ napsal jeden z podpůrců IS na sociální síti Telegram, kterou islamisté často využívají. Od samého IS však podle agentury Reuters dosud žádná reakce na krok nového amerického prezidenta nepřišla.

Jeden ze sympatizantů IS poznamenal, že Trumpův příkaz této organizaci pomůže. „Trump zakazuje muslimům vstup do Ameriky, zabíjí je v Jemenu, Iráku a Sýrii a vyhrožuje jim... Ten ubožák neví, že tím IS poskytuje neocenitelnou službu,“ napsal v příspěvku na Twitteru.