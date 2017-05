Bil a škrtil seriálovou herečku, za pokus vraždy dostal osm let vězení

Muž i herečka se dobře znali skrze hudební skupinu Anacreon. S tou se Malík spřátelil a ledacos jí nasliboval. Začalo se však ukazovat, že sliby není schopen plnit. Útok se stal ve zkušebně skupiny v Jemníkách na Kladensku.

Zelníčková u krajského soudu popsala, že s Malíkem měli kamarádský vztah. „Když jsem se otočila, tak jsem viděla, že má v ruce půllitr. V tu chvíli to pro mě nebylo nic zajímavého, myslela jsem, že uklízí nebo tak něco,“ informoval server Novinky.cz o její výpovědi u pražského krajského soudu.

Následovala rána půllitrem zezadu do hlavy. „Jednalo se o zákeřný útok zezadu, vedený s velkou razancí. Obžalovaný se tak snažil vyloučit její obranu,“ konstatoval soudce pražského vrchního soudu Jiří Lněnička.

Zelníčková se však po ráně dokázala bránit a začala křičet. Malík ji proto opakovaně udeřil plnou lahví piva a nakonec ji začal škrtit. Povolil, když ho kousla do prstu. Herečce se vzápětí podařilo utéct.

„Nedokážu si pořád vysvětlit, proč se stala ta první rána. Mrzí mě to, měli jsme dobré vztahy,“ vysvětloval mladík u soudu. Další rány a škrcení vysvětloval tím, že se jen snažil, aby přestala křičet.

Obhajoba v odvolání tvrdila, že to nebyl pokus vraždy. Dožadovala se, aby soud případ překvalifikoval na ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Podle obhájkyně obžalovaný jednal v afektu, na kterém se podílela vysoká hladina cukru v krvi. Tu potvrdili znalci. Mladík má cukrovku a v době útoku bral léky a měl držet dietu, což ale nečinil.

„Vadil mu křik poškozené. Ta je dramatická umělkyně, vystupovala herectví. Její hlasový fond může být dostatečně silný na to, aby v době, kdy byl klient takto postižen, ho mohl dostatečně dráždit,“ tvrdila obhájkyně.

Soud to odmítl. „Do afektu se dostal, když sám napadl poškozenou,“ uvedl ve zdůvodnění soudce Lněnička. Kvalifikovat čin jako pokus vraždy je podle něj přiléhavé. Rány na hlavu, do spánku, i škrcení mohly být podle znalců smrtelné. „Útok směřoval k jedinému cíli - likvidaci poškozené,“ konstatoval vrchní soud.

Lněnička uvedl, že krajský soud byl k obžalovanému velmi shovívavý. Dostal totiž trest pod spodní hranicí trestní sazby, která je 10 až 18 let. Pokud by se odvolal nejen Malík, ale i státní zástupce, zřejmě by trest zvýšil.

Vrchní soud totiž mimo jiné připomněl, že osmiletý trest byl uložen jako souhrnný a další trestná činnost „nebyla zanedbatelná“. Malík po činu odcizil Zelníčkové peněženku s doklady, platební kartou a deset tisíc korun v hotovosti. Navíc se dopustil podvodu, když si vypůjčil fotoaparát s objektivem za 61 tisíc korun a obratem ho prodal v zastavárně za 25 tisíc.