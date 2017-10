Poslední vzkazy lídrů. Burcují proti korupčnímu systému i svým rivalům

„Dovoluji si vás požádat o Vaši podporu ve volbách tento pátek a sobotu. Dlouho jsme byli jediní, kdo formuloval hlavní téma těchto voleb, a jasně se zavázal, že s hnutím ANO do vlády nepůjde. Dnes vám to slibuje kde kdo, ale jenom u nás máte tu jistotu. Jsme jediná pravicová proevropská strana. Nechceme našim dětem připravit osud dnešních obyvatel Ukrajiny, kteří u nás hledají práci a bezpečí,“ uvedl ve svém vzkazu voličům, který zveřejnil na YouTube a rozeslal i tiskovou zprávou, předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Prosím vás, přijďte všichni k volbám a dejte nám maximum hlasů, aby nás tradiční strany nemohly obejít, jako to udělali před rokem po krajských volbách. Dejte nám šanci ukázat, že naše země se dá řídit s péčí řádného hospodáře, tak jak jsme to ukázali na ministerstvu financí,“ uvedl ve svém posledním vzkazu voličům lídr ANO Andrej Babiše. „Budu bojovat v Evropě za zájmy naší země, za zastavení ilegální migrace a proti terorismu. Nepřijmeme žádné uprchlíky a nepřijmeme ani euro. Není pro nás výhodné,“ uvedl lídr ANO.

„Buď vyhraje 27 let zaběhnutý klientelistický korupční systém nebo dostaneme šanci my. Změníme poměry v naší zemi a začneme novou etapu, tak jak jsme v ni doufali a věřili po revoluci. Je to naše druhá šance. Teď, nebo nikdy,“ uzavřel svůj vzkaz. Obdobně ho koncipoval i ve „smlouvě“ s občany České republiky, kterou formou celostránkového inzerátu zveřejnil v klíčových tištěných médiích.

Server iDNES.cz oslovil i lídry dalších, výhradně ale demokratických stran.

„S ODS máte jistotu, že hlas pro pravici nepropadne a bude slyšet. ODS nabízí dobrý program všem, kteří chtějí nižší daně, méně byrokracie, záruku bezpečnosti našich občanů a silnou Českou republiku ve fungující EU. Voliči se mohou spolehnout, že nepůjdeme do vlády ani s extremisty, ani s populisty. Budeme bojovat za zájmy všech, kteří věří ve svobodu a demokracii. ODS se poučila ze svých chyb a v současné době je jedinou pravicovou stranou, která může zabránit tomu, aby na nás zaklekli Andrej Babiš s komunisty či s Tomiem Okamurou,“ uvedl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

„KDU-ČSL ve vládě dokázala, že plní sliby, a jsme připraveni splnit náš slib snížit daně pracujícím rodičům. Chceme zaplnit Českou republiku českými dětmi, ze kterých budou mít užitek i bezdětní. V kabinetu jsme byli hlasem rozumu, tlumili jsme spory a bránili extrémům. Ani ve vládě jsme neměli skandály. Hlas pro KDU-ČSL tak nejen nepropadne, ale je i hlasem pro české děti, pro možnost postavit stabilní vládu a dělat poctivou politiku,“ uvedl předseda křesťanských demokratů Pavel Bělobrádek.



„Volte slušné lidi, které znáte. Jestli chceme něco opravdu změnit, nedává smysl volit menší zlo, a pak se divit, že se nezměnilo nic. Starostové se osvědčili ve veřejných funkcích, vědí, že naši zemi prospívá hledání shody, ne neustálé hádky. Pojďme volit tak, ať máme sami před sebou čisté svědomí,“ vybízí voliče předseda hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský.

„Předvedli jsme kampaň, která zasáhla republiku. Se svojí vizí obrany svobody, ochrany lidí před šikanou, kontroly moci i mocných a zjednodušení státu pomocí technologií vám nabízíme čtyři roky roky našeho života. Podpořte naši snahu a práci vaším hlasem ve volbách. Teď je to na vás. Pusťte nás na ně!“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Když každý, kdo půjde volit Zelené, přivede s sebou tři další, jsme tam. Udělejte to pro sebe,“ zní poslední vzkaz šéfa Zelených Matěje Stropnického.