V části ČR bude vydatně pršet, hrozí vzestup řek, varují meteorologové

Varování před vzestupem řek platí od čtvrtečního poledne do stejného času v sobotu. Vydatně pršet by mělo podle výstrahy od čtvrteční 18. hodiny do sobotní půlnoci. „Na většině území očekáváme pokračování srážek, které budou většinou dešťové, v polohách nad 700 metrů nad mořem a krátkodobě místy i v polohách pod touto hranicí sněhové či smíšené,“ stojí ve výstraze.

Meteorologové předpokládají, že zejména během druhé poloviny noci napadne v polohách nad 800 metrů nad mořem pět až deset centimetrů, na hřebenech (zejména na území Jihočeského kraje) až patnáct centimetrů nového sněhu. „Vyšší úhrny jsou předpokládány v oblasti Šumavy (do 25 mm), Českomoravské vrchoviny (do 20 mm), Jeseníků (do 25 mm) a Beskyd (do 40 mm). Srážky budou pokračovat i během pátku a do rána 29.4. se očekávají úhrny většinou opět od 5 do 15 mm, v Beskydech až do 35 mm,“ uvádějí.

Už nyní jsou podle meteorologů hladiny většiny toků rozkolísané, výraznější vzestupy zaznamenali v důsledku většího nasycení půdy na tocích odvodňujících Jeseníky a Beskydy. „Nejvíce stouply hladiny toků v povodí Opavy, kde došlo v některých profilech k překročení 1. a 2. stupně povodňové aktivity (SPA),“ uvedl ČHMÚ v dokumentu. Vzestupnou tendenci má podle něj i část povodí Odry, kde byl dosažen 1. SPA v profilu Kozlovice (Ondřejnice) a také v profilu Žermanice (Lučina). Toky by měly během čtvrtka kulminovat.

„V závislosti na hranici sněžení a skupenství srážek se nedá vyloučit dosažení 1. SPA. (...) Vzestupy mohou být výrazné a nelze vyloučit překročení 1. SPA, ojediněle i 2. SPA v profilech v povodí Odry, Ostravice a Olše. Vzestupy budou pokračovat i během pátku. Hladiny ostatních toků budou kolísat nebo mírně stoupat v závislosti na aktuálním rozložení srážek. V povodí Úslavy a Radbuzy nelze během zítřka a v sobotu vyloučit dosažení 1. SPA,“ dodali ve čtvrtek meteorologové.

Ke zmírnění následků meteorologové doporučují sledovat povodňové zpravodajství, řidiči by si pak měli dát pozor při silném dešti na vznik takzvaného aquaplaningu. „Nutno vyvarovat se aktivit v korytě toku (koupání, jízda lodí a podobně),“ apelují dále meteorologové.

Chladné počasí vydrží v Česku nejméně do soboty. „Studená fronta nad střední Evropou bude v pátek postupovat dále k východu. Příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu bude zvolna slábnout. Ke konci období bude postupovat ze západní do střední Evropy výšková tlaková níže,“ uvedl ve čtvrtek ráno Jaroslav Rosa z ČHMÚ (více o aktuální předpovědi zde).

Obyvatele Vysočiny překvapily kroupy: