Pětka za daně, jednička z šikanování podnikatelů, známkovala ODS vládu

„Výborná byla vláda právě jen ve vlastním marketingu, v podpoře velkých firem a naopak šikaně malých. V daňové politice a v odstraňování byrokracie - tedy oblastech, které se týkají prakticky každého z nás, propadla,“ komentoval známkování vlády předseda ODS Petr Fiala.

Chování vlády bylo neuspokojivé, řekl dnes novinářům místopředseda ODS Martin Kupka. Čtyřku dali občanští demokraté vládě za ochranu osobních svobod a za investice do bezpečnosti.

Vysvědčení pro vládu vystavila u příležitosti končícího školního roku opoziční ODS

„ČSSD nese přímou odpovědnost za to, že jako strana s premiérem dopustila projídání hospodářského růstu, i za to, že nechala vyrůst a posílit Andreje Babiše navzdory všem jeho aférám. Hnutí ANO nese přímou zodpovědnost za šikanování slušných lidí, za EET, za komplikované vysoké daně a za stále vysoké odvody. KDU-ČSL šla do vlády jako rozumná protiváha. Zklamala ale na plné čáře. Neprosadila nic, ničemu nezabránila,“ nebral si servítky šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Občanští demokraté prohlásili, že chtějí zabránit tomu, aby se po říjnových volbách obnovila koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, nebo se vytvořila vláda ANO s podporou KSČM. „To je reálné nebezpečí, kterému je ODS připravena čelit,“ uvedl Fiala. Známkovat vlastní stranu přitom nechtěl. Řekl jen, že ODS dělá poctivou a realistickou opoziční práci.