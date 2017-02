Zimní bundy pro vězeňskou službu měly zpoždění. Dorazily až po mrazech

„Ať si to každý zkusí, stát několik hodin venku na stráži ve dvacetistupňových mrazech jen ve fleecové mikině a v šusťákovce,“ říká k situaci ve vystrojování jeden z příslušníků vězeňské služby, kterého redakce iDNES.cz požádala o vyjádření. Jeho kolegové nedostatečné vystrojení potvrzují. Svá jména si v souvislosti s kritikou nepřáli zveřejnit, redakce je zná.

Vedení vězeňské služby určité problémy přiznává, tvrdí, že je „zdědilo“ po minulém vedení (více o výměně generálních ředitelů zde). „Výstrojní materiál je zabezpečován dle Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR a platné vyhlášky, kterou se stanoví označení příslušníků vězeňské služby. V rámci vnitřního předpisu je taxativně stanoveno, že příslušník má k dispozici tričko, košili, svetr, fleecovou bundu, bundu a plášť s tepelnou vložkou,“ vysvětlila mluvčí věznic Petra Kučerová.

Kdo dotrhal starou bundu, měl smůlu

Oslovení příslušníci VS se ale shodli na tom, že staré zimní bundy už má málokdo a nové, které měly být k dispozici v prosinci 2016, ještě v polovině února ve skladech nebyly. Ti, kdo již „dotrhali“ dříve vyfasované staré zimní bundy, tak sloužili v mrazech v naprosto nedostatečném oblečení.

Mluvčí Kučerová 17. února serveru iDNES.cz řekla, že ve skladech již nové zimní bundy jsou. Navíc dodala, že vězeňská služba pracuje převážně uvnitř budov. „Nelze tedy jejich pracovní prostředí srovnávat například s pracovním prostředím příslušníků dopravní a pořádkové policie, kteří tráví většinu dne v terénu a daleko více musí čelit povětrnostním podmínkám,“ sdělila. Doba strávená venku se ale u každé věznice liší, například tam, kde vězni chodí přes dvůr na jídlo nebo fasovat povlečení, jsou příslušníci VS venku mnoho hodin.

Další součásti výstroje zmíněné mluvčí Kučerovou zimní bundu nahradit nemohly. Zmiňovaný plášť je z tenkého materiálu ošetřeného proti pronikání vlhkosti. Tepelnou vložku nemá, i když teoreticky by ve skladech měla být. Nikdo z oslovených členů vězeňské služby ji ale neviděl.

„Bunda fleece je ve skutečnosti fleecovou mikinou se zipem, honosně nazývanou bundou. Tato mikina prakticky nahradila starou, dnes již řadu let nevyráběnou zimní budu, která ovšem v ceníku výstrojních součástek stále figuruje pod názvem bunda stejnokrojová kompletní. Je až s podivem, co je někdo schopen vydávat za bundu pro zimní období, která není zateplená, vítr ji snadno profoukne a po prvním vyprání materiál celkem ochotně nasává vodu. To každý příslušník stojící v mrazu, větru a dešti náležitě ocení,“ píše se ve zprávě, kterou na svých stránkách zveřejnila Unie bezpečnostních složek.

Svetry, jaké se u vězeňské službě fasují v současnosti, jsou tak tenké, že skrz ně prosvítá světlo (viz snímek ve fotogalerii). „Anebo ani nejsou. Jeden kolega dostal místo svetru jen vestu,“ uvedl jeden z lidí, se kterými redakce iDNES.cz mluvila.

O tristním nedostatku výstroje vypovídá i to, že jeden z příslušníků VS se svěřil, že za víc než 20 let služby nafasoval jen dvě zimní bundy. Zkušenosti dalších zahrnují například opakované sešívání částí výstroje, která se rozpadá dřív, než vznikne nárok na vydání nové. To se týká hlavně kalhot a fleecových mikin, kterým praská síťovina kapes (viz fotogalerie).

Výstroj ve skladech chyběla, zájemci dostali jen něco

Redaktorka iDNES.cz měla možnost si prohlédnout výstroj, kterou mají příslušníci vězeňské služby k dispozici a ve které slouží. Ne tu, kterou by podle nařízení generálního ředitele mít měli. Některé součásti výstroje totiž existují jen na papíře a řadoví příslušníci při dotazech do skladů opakovaně dostávají odpověď, že daná součást není, nebo je k dispozici pouze ve velkých velikostech.

„Když jste si objednali výstrojní součástky, většinou jste dostali při dobré vůli tak třetinu toho, co jste si objednal. Jelikož na skladě nebyly potřebné zásoby,“ potvrdil tyto zkušenosti Jan Šulc, místopředseda výkonného výboru Unie bezpečnostních složek (UBS) pro Vězeňskou službu. Dodal, že podle vyjádření generálního ředitelství by měl být sklad v době přípravy tohoto článku již zásoben a on sám by měl mít novou zimní bundu k dispozici do konce posledního únorového týdne.

Nedostatek zimního oblečení se někteří příslušníci vězeňské služby rozhodli vyřešit po svém - pod fleecovou rozepínací mikinu oblékají místo tenkého služebního svetru vlastní oblečení. Správně by to dělat neměli, jak upozornila mluvčí Kučerová. Výjimkou je jen vlastní funkční prádlo.

Pracovníci vězeňské služby na nákup prádla mohou využít příspěvek na ošatné, který dostávají dvakrát ročně a který činí tisíc korun (u žen dva tisíce korun). I ve vyplácení tohoto příspěvku ale nastala změna, kterou odbory kritizují. Dosud se totiž příspěvek vyplácel v červnu a v prosinci. V listopadu loňského roku však ředitelství vězeňské služby rozhodlo, že nově se příspěvek bude vyplácet v lednu a v červnu, takže za rok 2016 dostali zaměstnanci VS o jeden příspěvek méně.

Podle Kučerové je to jen technická úprava. „Není pravda, že by VS ČR příslušníkům vyplatila na ošatném méně. Došlo pouze k technické úpravě a v minulém roce nebylo vyplaceno ošatné v prosincové výplatě, ale až v lednové,“ uvedla.

Kalhoty budou kvalitnější, slibuje ředitelství

Poté, co UBS vydala článek o problémech s vystrojením, začalo vedení vězeňské služby s odboráři jednat. „Z jednání máme velmi dobrý dojem,“ uvedl poté Šulc. Těší ho zejména to, že odboráři z UBS budou mít nově možnost vyjádřit se k novému oblečení ještě před tím, než ho vedení vězeňské služby vysoutěží, a říci k němu své připomínky.

Podle Kučerové nyní vězeňská služba testuje novou obuv a hledá co nejlepší řešení fleecových bund. „Do budoucna chceme ještě vyvzorovat kvalitní kalhoty pro příslušníky, které jim zajistí odpovídající uživatelský komfort k výkonu náročné služby ve věznicích,“ sdělila. Nedostatky „zděděné“ po předchozím vedení se podle ní současný generální ředitel Petr Dohnal snaží odstranit co nejdříve, musí při tom ale respektovat zákonné požadavky a dodržení zákonných lhůt.