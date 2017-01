V Čechách a na Vysočině hrozí ledovka, varují meteorologové

Ledovka je důsledkem tlakové níže, postupující přes Německo na české území. V pondělí odpoledne a večer dorazí do Čech sněžení, které přejde ve sníh s deštěm nebo mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Na severu a severovýchodě Čech bude převládat sněžení. Srážky mají podle ČHMÚ pokračovat i během noci na úterý a v úterý.

Výstraha kvůli silné ledovce s vysokým stupněm nebezpečí platí od pondělních 15 hodin do úterního večera pro Prahu, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj. Od pondělních 18 hodin tatáž výstraha platí pro Jihočeský kraj. Pouze nízký stupeň nebezpečí předpokládají meteorologové u ledovky v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji a na Vysočině, a to od pondělních 22 hodin večer do úterního večera.

„Ledovka se bude vytvářet nejen na komunikacích, ale i na stromech,

stožárech, drátech elektrického vedení a podobně,“ uvedl ČHMÚ. Hrozí padající větve, lámání stromů i problémy v energetice a dopravě.

V sobotu se inverzní charakter počasí „podepsal“ na silné námraze na Vysočině. V jihovýchodním až jižním proudění se na návětrné straně Českomoravské vrchoviny vytvořila vrstva námrazy až 43 milimetrů silná, konkrétně na stanici Svratouch. Sedlec hlásil námrazu silnou 29 milimetrů. Meteorologové uvedli, že námraza může dál narůstat.