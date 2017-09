Ubylo uchazečů o vysoké školy. I tak stoupl zájem o technické obory

Krátkozraká bude v roce 2050 téměř polovina lidstva, ve střední Evropě to bude přes 54 procent obyvatel. Vyplývá to z australsko-singapurské studie publikované... celý článek

Tenisté to nemají na kurtu vždy jednoduché a také jim občas rupnou nervy. Právě to je zachyceno na videu ze čtyřhry US Open. Spolu s emotivním videem Jiřího... celý článek