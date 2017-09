Granát, který ve Vyškově zabíjel, mohl být kradený

Hlavní vyšetřovací verze jsou dvě: buďto s granátem či granáty do sklepa přišel jeden z policistů, což je v každém případě porušení pravidel, nebo ve sklepě byla skrýš munice ukradené při výcviku.



Ministerstvo obrany teď čeká na výsledky vyšetřování. Pokud by šlo skutečně o kradenou munici, čekala by armádu velká inventarizace.



„Pokud vyšetřování ukáže pochybení, přijmeme opatření, aby se takovým věcem zamezilo. Ještě nevíme, jaká výbušnina explozi způsobila a jak se tam dostala. Jestli vojáci munici ukradli při střelbách, nebudeme to tutlat a okamžitě budeme reagovat, ale musíme zjistit, co se přesně stalo,“ říká mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Granát ve sklepě

Světlá budova vojenské ubytovny Jugo v areálu vyškovských kasáren ve čtvrti Dědice zdálky vypadá jako obyčejný panelák, který by v přízemí mohl mít sklepy. Jenže do těchto sklepů se běžně nesmí vstupovat.

„V té budově není žádný příruční sklad munice. To, že tam munice byla nelegálně, neměla tam co dělat a je to průser, je tady jasné každému. O tom nemusíme vůbec debatovat,“ vysvětluje jeden z vojáků pod striktní podmínkou anonymity.