Lex Bradáčová. Poslanci navrhují, aby žalobce napříště vyšetřovali soudci

Vyšetřujícího soudce znají Češi hlavně z filmů o mafii. Tím asi nejznámějším byl Giovanni Falcone, který mafiány skutečně zavíral, než zemřel při bombovém atentátu před pětadvaceti lety. Dnes se po něm jmenuje letiště v Palermu. Politici i právníci se teď ale zcela vážně zabývají tím, jestli nemá vyšetřující soudce „vyšetřovat“ i v Česku. Nešlo by ovšem o vyšetřování mafiánů, ale státních zástupců.

Takový vyšetřující soudce dělá vlastně policejní práci. Sám vyhledává důkazy a pracuje i v terénu. Samozřejmě pak nerozhoduje v jednací síni, to převezme jiný jeho kolega. Představuje ale určitě větší autoritu než žalobce, který má v justici méně nezávislé postavení.

S nápadem přišli poslanci z vyšetřovací komise pro policejní reorganizaci a v pátek se k němu vyjadřovali sami žalobci i ministr spravedlnosti na semináři ve Sněmovně.

Pavlu Blažkovi z ODS a dalším poslancům z této vyšetřovací komise se před časem zdálo, že se žalobci příliš „utrhli ze řetězu“, když loni zvali na výslech i policejního prezidenta. Navíc o tom jeden z nich – náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Pavel Komár – promluvil do médií.

Sněmovna proto odhlasovala letos v únoru speciální usnesení: vláda musí do tří měsíců navrhnout zákon, podle nějž na vyšetřování zločinů státního zástupce bude dohlížet někdo jiný než některý z jeho kolegů z řad státních zástupců. Vyšetřující soudce se přímo nabízí. Lhůta tří měsíců už vypršela. Jenže jeho zavedení bude obtížné.

Kromě toho Sněmovna také chce, aby si státní zástupce už nemohl jako dnes svobodně vybírat policejní útvar, se kterým bude spolupracovat (v reakci na to, jak vrchní žalobci rádi využívali Roberta Šlachtu), a aby se zločiny vedoucích žalobců nepromlčovaly po dobu, kdy jsou ve funkci.

Justiční „démoni“

Vyšetřující soudce není v českém právu tak docela novinkou, fungoval třeba v období první republiky. Dnes kromě Itálie působí ve Francii, Portugalsku, Španělsku a Belgii. Tito soudci zde mají ale jiné kompetence než jen vyšetřování kolegů žalobců.

Proti vyšetřujícímu soudci se samozřejmě staví samotní žalobci, skeptický je však i zástupce soudcovského stavu. „Existují nějaké mezinárodní standardy, soudci také soudí soudce. Vznik vyšetřujícího soudce je – nechci říct nesmysl – ale je to na léta. Okolní státy, které ho měly, od toho upouštějí,“ říká předseda městského soudu Libor Vávra, který na semináři také vystoupil. Musela by se měnit i ústava. V článku 80 totiž jasně stojí, že „veřejnou žalobu zastupuje státní zastupitelství“.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán výzvu poslanců také nevyslyší, protože i on za státními zástupci stojí. „Státní zástupci jsou od okamžiku, kdy se dotkli vysokého napětí ve vedení státu, démonizováni,“ prohlásil v pátek na semináři Pelikán.

A do třetice, asi nejznámější česká žalobkyně Lenka Bradáčová se zmínila, že nikde v Evropě to není zařízeno tak, že by zločiny žalobců dozoroval někdo jiný než oni. „Návrh Sněmovny zasahuje ústavu, podle které je to pouze státní zástupce, který může podat obžalobu,“ připomněla Bradáčová.

Ministerstvo spravedlnosti si nechalo k požadavkům poslanců vypracovat rozsáhlou analýzu, kterou má MF DNES k dispozici. Mimo jiné se v ní píše, že Itálie, která personu vyšetřujícího soudce tak proslavila, institut zrušila už v roce 1988. Ruší ho i další země – naposledy Švýcarsko v roce 2011.

Jenže ani státní zástupci určitě nejsou vždy bezchybní. Poslanec Ivan Gabal z KDU-ČSL v pátek připomněl „frustrující“ zkušenosti s žalobci z kauzy Opencard a Jany Nečasové. Není prý divu, že někteří poslanci se snaží pravomoci žalobců omezit.

Prozrazený výslech

Minulý týden se stala i další související událost. Olomoucký žalobce Pavel Komár, který „vyzradil“ zmíněný tehdejší výslech policejního prezidenta Tomáše Tuhého, protože to podle něj bylo ve veřejném zájmu, stanul před kárným senátem. Jednání bylo odročené na neurčito pro nedostatek důkazů. Ani tady odpůrci „démonů“ státních zástupců nevyhráli.

Otázkou je, jak se po odmítnutí ministra zachovají poslanci, kteří si vyšetřujícího soudce přáli. Hlavní hybatel nápadu Pavel Blažek na seminář ani nedorazil a nebral mobil.

Nápad zavést vyšetřujícího soudce je tak možná poslední tečkou za kauzou policejní reorganizace, která před rokem plnila první stránky. Na druhou stranu, nový zákon o státních zástupcích, po kterém zase volají žalobci, bude muset počkat až po volbách.