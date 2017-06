Dům v Teplicích ukrýval těla mrtvých manželů. Policie vyšetřuje vraždu

„Krajští kriminalisté převzali do vyšetřování případ násilného trestného činu, který se stal v nedělních ranních hodinách v rodinném domě v Teplicích,“ uvedla mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.

Věk zemřelých manželů, způsob smrti, ani to, kdo nález těl ohlásil, upřesnit nechtěla.

„Jedna z nepravděpodobnějších verzí však je vražda a následná sebevražda. Vyšetřování je na počátku, a s ohledem na rodinu nebudeme zatím sdělovat bližší informace,“ doplnila.

Před týdnem otřásla Ústeckým krajem vražda v Chomutově, kde sedmatřicetiletý muž v noci zastřelil na sídlišti o tři roky mladšího Roma, střelbě předcházela hádka. Oběť také najížděla do zaparkovaných aut. Okresní soud poslal v pondělí podezřelého do vazby. Obviněnému hrozí 12 až 20 let vězení (o případu jsme psali zde).